高楼抛物黑区天降玻璃铁条 阿叔被捕

基里玛路组屋成高楼抛物黑区，国家环境局早前已调派特别摄像机，拍到三起抛物事件，怎料昨早又天降玻璃、铁条，居民报警，64岁阿叔被捕。

这起高楼抛物案发生在昨天（3月18日）上午11时25分左右，地点是基里玛路加西雅弯（Cassia Crescent）第52座组屋。读者林先生（66岁）告诉《新明日报》，居住在四楼单位的一名男居民，涉高楼抛物遭警方逮捕。

林先生带着记者走访事发处，现场已进行清理，只剩下部分玻璃碎片。不过据林先生说，当时被丢下楼的还有铁条等杂物，有人报警后，共有三辆警车到场。

“警员之后带走了一名皮肤黝黑，身型瘦小的男子。”

记者前往涉案男居民的住家，据观察，衔接组屋之间的有盖走道就在单位旁，走道的屋顶却被丢满各类垃圾，包括枕头、拖把、衣服、地毯等。

马林百列市镇会今年1月就张贴告示，指当局注意到该座组屋的一些居民将垃圾丢出窗外，这样缺乏公德心的行为导致环境脏乱，也对居民造成危险。

国家环境局也在各电梯大厅张贴告示，披露当局收到多起高楼抛物事件的通报，也在组屋加强监控，包括安装特别摄像机，捕捉高楼抛物的行为。

“即使是晚上或灯光昏暗的情况，这些摄像机也能拍到这些违例行为。”

告示也指出，当局用摄像机拍到三起高楼抛物事件，调查在进行中，当局也将对涉事者展开执法行动。

警方受询时证实，在鲁莽行为的罪名下逮捕一名64岁男子，无人在事故中受伤，调查在进行中。

完整报道，请翻阅2022年3月19日的《新明日报》。