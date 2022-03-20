为本地青年助力 勇闯疫下新世界

现今青年拥有不同的期望和需求，在面对冠病疫情的冲击下，这两年外在和内在的环境都起了变化。为此，全国青年理事会与多方伙伴合作，确保青年有机会提升自我、具备更强的社区精神及更具韧性。

24岁勇闯海外创业 本地企业家为青年督导

新加坡青年许培俊（右一）在越南成功创业，在胡志明市和河内共聘有35名员工。图为他与河内的员工合影。（图／受访者提供）

求学时代结识的外籍同学，让在本地土生土长的许培俊（32岁）对周遭国家有了更多了解，在心中埋下日后海外创业的种子。

八年前，他将这个想法付诸行动，背着行囊只身前往越南创业。如今，他已在越南开发出一套企业管理软件，经营着一家35名员工的公司，成功在当地蓬勃发展的金融科技领域中插上一旗。

现在的许培俊，想与那些心中也有这颗“种子”的新加坡青年分享自己的经验，帮助灌溉幼苗成长。于是，他加入新加坡全国青年理事会（National Youth Council）的国际事务小组的活动，通过对话会与青年们交流，以过来人的身份作为本地青年的督导。

“对于出国发展，我发现青年最关心的是，自己能不能适应国外的文化环境和工作方式。我的自身经验对他们或许会有帮助。”许培俊说道。

在17至35岁的青年阶段，人们在教育、事业及个人方面会经历转变，往往需要一些指引因此，全国青年理事会于2021年3月推出督导群策群力行动联盟（Mentoring AfA），为青年提供督导。至今，已有185家机构及专业人士对行动联盟表示支持。到了2022年，随着WeConnect 数码平台的推出，青年将有更多机会获得督导。

许培俊来自一个企业世家，外公是老字号手工酱油品牌——南洋酱油的创办人。然而，大学毕业后他却没有加入家族生意而选创业。他2014年前往河内与旧同学合伙开设咖啡厅。那时的他，年仅24岁。选择越南除了之前的接触多一些，他更是看中越南相对年轻市场的潜力。

在越南，他持续观察当地的商业发展需求，转而投入新兴的电子商务与金融科技领域。2018年，他正式成立LOOP Smart POS，为从事餐饮及零售的中小型企业用户提供包括销售管理、产品管理、收付款和数据分析等功能在内的数码解决方案。目前，公司约有1200名注册用户。

参与跨国交流 开拓视野

许培俊在越南成功创业的经验，对青年来说都是很好的借鉴。

2020年6月，许培俊受邀参与“亚细安青年与亚细安领袖交流会”，代表新加坡与其他亚细安领袖互相交流经验，包括在越南发展的所见所闻。他也参与拟定在第36届亚细安峰会上发表的《青年宣言》。

另外，同年9月举行的新加坡——越南青年区域领袖对话会中，许培俊则担任主持与协调的角色。该对话会由新加坡全国青年理事会及越南全国青年委员会（NCYV）联合举办，目的是为想了解亚洲社会及文化情况的青年，提供区域内经济发展机会的资讯并给予协调。

许培俊也在对话上亲自为青年们解答越南发展的相关疑问。他发现，参与对话的青年都很有想法，而且都有备而来，问的问题都直接深入主题，令他刮目相看。他也分享“过来人”的经历，生长在新加坡这样的国际大都会，其实青年还未踏出社会就已经能在学校里接触到来自不同国家的人，及早认识他国的文化，开阔眼界。这是非常有利的。

他提醒想出国工作或创业的青年：“在新加坡安全稳定的生活环境下，我们掌握了厚实的‘硬技能’，但我们还必须锻炼EQ之类的‘软技能‘。到了国外，更要懂得学会入乡随俗，圆滑处事。”

新加坡和越南将在今年4月举办首届青年领袖交流活动，目的是促进两国青年之间更多的观点和思想交流，以加深他们对本区域挑战和机遇的理解。这是新加坡全国青年理事会及越南全国青年委员会在2017签署谅解备忘录后促成的联合主办项目。

亚洲就绪青年计划 为青年建立区域联络网

全国青年理事会总裁蔡大卫鼓励青年不要受疫情阻挠，应勇敢站出来追寻梦想。（图／全国青年理事会）

把握机会主动出击，不要被疫情绊住双脚。

这是全国青年理事会总裁蔡大卫在疫情冲击下激励青年的话。

他说：“有一件事我们一直想要做得更多，那就是跟青年多些合作，帮助他们实现理想。单是自我成长还不足够，我们也想赋予他们力量。这就表示，我们必须跟其他伙伴合作，尤其是政府机构，为年轻人创造发挥的空间，塑造未来的新加坡。往前进，重新思考，重新定义自己想要的成功和未来。”

全国青年理事会的“亚洲就绪青年计划”（Asia-Ready Exposure Programme）因疫情转而以网络研讨会的方式来进行，让本地青年继续有机会深入了解亚细安成员国、中国及印度（简称ACI），并在区域内建立起友谊和联络网，继而加强自己的竞争力，为亚洲经济崛起做准备。

去年参加亚洲就绪青年计划的本地青年，在完成了两个月的实习后，与在马来西亚和越南的同事通过视讯进行交流与分享。（图／全国青年理事会）

疫情爆发之前，这个计划原本可为本地年轻学子安排出国进行实地考察、交流和学习的机会。现在，青年仍可通过计划参加由中国、印度尼西亚和越南等国家的公司所提供的线上学习机会。随着疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）逐渐开通，全国青年理事会希望通过这个计划，为本地青年提供更多学习与交流的机会。

为了让青年们的接触面变得更广，全国青年理事会也持续纳入更多的合作伙伴，例如亚细安商业青年协会、新加坡中华总商会、新加坡国际事务研究所等等。

自推出以来，已有多达5000名来自工艺教育学院、理工学院和大学的学生与近期毕业生从计划中受惠。调查也显示，青年们在参加计划后变得更加愿意到所介绍的国家生活、工作及追求梦想，感兴趣程度比参加之前提升了一倍。

在职学生参与 培养世界视角

理工学院学生谭逸翔参加亚洲就绪青年计划网络研讨会，获益良多。（图／受访者提供）

今年1月，全国青年理事会进一步与贸工部合作，推出一系列网络研讨会，让青年能够对亚洲经济与发展有更深入的了解。首个网络研讨会，吸引了近70名青年参与，并邀请到新加坡贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉致开幕辞。在这项为期四天的活动中，参与者与贸工部的贸易政策专家，以及来自亚细安、中国及印度的业界领袖进行了互动，进一步了解了环球化概念及贸易对于新加坡的重要性，也从中认识到各国经济发展方面的潜力，以及潜在的工作机会。

共和理工学院航空管理科系三年级的学生谭逸翔（19岁）正是其中一名参与者。

他计划在毕业后加入航空及地勤管理行业，因此报名参加了这个研讨会，希望能更了解作为航空枢纽的新加坡与亚洲各国的经济合作关系。他表示，在参加研讨会后眼界大开，对印度的金融科技发展情况有了更多了解，不排斥日后到印度发展。

“一直以来，很多国家的技术、知识、资源都在新加坡交汇和转移。尽管受到疫情影响，航空交通仍然扮演着非常重要的角色。我想，多了解其他国家的情况，才能培养出全球性的视角，观察更敏锐，工作时更能融会贯通。”

谭逸翔表示，参加研讨会前他对其他国家只有片面的了解，但现在认识度大大提升了。例如，他了解到在地域辽阔的印度有许多有趣的事物，有具潜力的独角兽公司，是个金融科技发展的大舞台。

“虽然很多相关资讯我们能从互联网上找到，但一些珍贵的‘内行人资讯’，只有从业界专业人士的口中才能知道。”他说道。

在贸工部官员的指导下，参与者分组进行讨论，以选定的国家与市场现况制作出一份研究信息图。对于参与过程和贸工部导师的耐心指导，谭逸翔表示受益良多。而通过研讨会与专业人士、其他学员等建立起的联络网，他相信将非常受用。

落实新加坡青年行动计划 全国青年理事会多方面着手

2019年宣布的“新加坡青年行动计划”（SG Youth Action Plan），提及了对于可持续性与环境、心理健康、工作与未来课题的关注。这些课题在现今的后疫情时代更显息息相关。

面对疫情带来的不明朗因素，全国青年理事会也增加与青年的互动，在2020年和2021年之前，与超过3000名青年进行了线上对话会和交流，并通过数码途径，分别在2020年和2021年吸引了超过100万次和500万次的游览。

以下重点介绍有关过去两年全国青年理事会的部分亮点项目：

“SG生活助手”（LifeSG）应用程序：这个互动的自助工具，让中学至大学学生可探索自己的教育及工作意向，得知自己需要修读什么课程或学习什么技能，及早为未来事业规划。这是全国青年理事会与教育部、精神技能发展局及新加坡政府科技局（GovTech）共同合作推出。

新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan）：全国青年理事会是跨部门合作小组的成员，积极与青年对话，收集反馈，让青年参与绿色能源及建设可持续城市展现。

青年信息网站Youthopia上推出工具包：帮助青年评估自己的心理健康状况，并建立同伴支援网络。全国青年理事会与政府机关、青年团、辅导机构等合作，以确保青年能得到有用的资讯和支持。

青年科技专才培育计划（Youthtech）：帮助青年掌握好数码技能。参与青年获分配到各机构执行数码计划，并向那里的数码专家学习。

亚细安青年专才（ASEAN Youth Fellowship）计划：邀请那些对政策制定及区域发展有兴趣的青年领袖参加，在多边青年平台及政府对话会中发表演讲。

【本文由全国青年理事会呈献】