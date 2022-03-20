本地有记录确诊病例 至昨天累计超过100万

本地昨天增加1万零244起冠病确诊病例，本地有正式确诊记录的病例已经超过100万起，截至昨天中午累计100万7158起。

我国第50万起冠病病例是在上个月16日确诊，从2020年1月23日的首例算起，历时两年一个月有余；但第二个50万起病例只花了1个月又三天，足见奥密克戎变种毒株的传播力惊人。

考虑到本地已有超过九成居民接种疫苗，如今冠病病例累计破百万，是否意味着我国已经进入群体免疫阶段？

传染病专科医生梁浩楠受访时指出，人们就算曾经染病也可能会继续受到感染，尤其是出现新变种病毒株的时候，冠病不存在传统意义上的群体免疫。

不过他说，随着越来越多人接种疫苗和染疫康复，住院率会相应降低。“而那些拒绝施打疫苗的人得染病多次，免疫力才会达到这个水平。”

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授说，人们是否达到冠病群体免疫是一个与时间相关的概念。他解释，如果短时间内染病人数众多，注射疫苗追加剂的人也很多，那就意味着新加坡在短期内实现了群体免疫。

“但是随着时间推移，人们的免疫力会减弱。我预计，人们会在一段时间后失去群体免疫力，到时候会看到另一波疫情暴发，这也是决定与冠病共存的社会得经历的事。”

但是，早前感染留下的免疫记忆会使未来的疫情更为温和，再度感染冠病者症状会比较轻微。“这也是人类在各个时代与地方性传染病共存的方式。”

根据卫生部网站昨晚更新的疫情数据，住院病患减至1130人，比前天少45人；再有三人因冠病并发症逝世，累计死亡病例1194起。

病情严重的病患也从前天的167人减少至154人，其中127人需要输氧，在加护病房接受治疗的病患有27人。

新增病例中1万零102起是本土病例，其余142起则是输入病例。

本土病例当中，通过抗原快速检测（ART）确诊的有7912起，核酸检测（PCR）呈阳的则有2190起。

社区病例增幅保持平稳，每周病例增长率为0.7，连续18天低于1。1万1536人在过去一天出院或完成隔离。