无须预约首个周六 圣淘沙海滩人潮堪比疫情前

安全管理措施简化后，圣淘沙的三处海滩无须预约，加上3月学校假期来到尾声，因此昨天（3月19日）尽管烈日当空最高温达36摄氏度，却丝毫未影响公众涌入圣淘沙游玩的热情。

记者昨天中午12时许在怡丰城等候乘坐圣淘沙捷运（Sentosa Express），发现月台上的候车乘客明显比上周六下午多，一度有近百人在候车。记者等了三趟列车才成功上车，车厢内也非常拥挤。

昨天傍晚7时许，记者在圣淘沙捷运名胜世界站的月台发现，排队等候回程列车的队伍已排到乐高商店，一样看不到尽头。

奚紫馨（27岁，物流人员）没想到周末会有这么多人出行，尽管烈日炎炎，但目测繁忙时段进出圣淘沙的队伍有近百人。她说：“从搭乘圣淘沙捷运到环球影城内都人山人海，除了人人都戴口罩，感觉像回到了疫情前。”

环球影城的马达加斯加（Madagascar）区即将关闭，从本月10日至27日举行马达加斯加欢送派对特别活动。

部分餐厅须等候超过两小时

于欣（27岁，媒体运营）和朋友们得知这一消息后，在两周前就订了门票，希望再次搭乘旋转木马，重温游园的回忆。她说：“电影《马达加斯加》是我们这一代人的回忆，所以也算是我们对青春的告别吧！”

昨晚8时许的用餐时段，怡丰城多数餐厅外也排起长龙，二楼过道两旁站满了排队等候入座的食客，部分餐厅的等候时间甚至超过两小时。

圣淘沙本月14日发文告说，游客周末及公共假日前往圣淘沙丹戎海滩（Tanjong Beach）、巴拉湾海滩（Palawan Beach）及西乐索海滩（Siloso Beach）都无须再预约。

公众若要到西乐索海滩的奇幻灯舞（Magical Shores）等景点也不必预约。在不超过景区人数上限的情况下，公众可在星期五至星期天，以及公共假日前夕和当晚，自由进出观看灯舞表演。