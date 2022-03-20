红十字会推新平台 供公众和企业捐款或发起筹款

新加坡红十字会最近推出新的筹款平台，方便个人和企业随时随地通过电子通讯器材捐款，民众也能在平台上自行发起筹款活动。

为弱势乌克兰人 筹获超过19万元

今年1月启动的平台目前约有10个募款项目，包括让民众直接捐款支持红十字会，或协助有需要的海外群体等。

其中，红十字会为乌克兰境内及其邻国的弱势乌克兰人所展开的募款活动，已吸引约700人在平台上捐款超过19万元。

面对全球多个自然及人为的人道主义危机，新加坡红十字会计划朝三大方向发展，投入更多时间和资源，建立更有韧性的社区。

新加坡红十字会主席陈开河昨天在首个新加坡红十字会论坛上说，他们将为更多我国及邻国的民众展开加强急救、生命救援、心理健康和社会心理技能的培训。为此，新加坡红十字会学院已加强推广工作和教练的培训。

红十字会也在努力提升自己和邻国应对未来危机的能力，例如成立疫情防范中心（Centre of Excellence for Pandemic Preparedness），针对疫情协调人道主义和救灾工作。

陈开河透露，中心正在发展线上平台，旨在协助区域国家的红十字会和红新月会互享资讯。

另外，红十字会也计划对人道主义方面的创新进行投资，包括在器材和系统上的投入。“我们须采用商业领域中最新软技术和硬技术，例如无人机科技，以改进人道主义方面的应对能力。”

聚焦本地老龄化社会，红十字会将扩大友伴计划和居家监测辅助服务（HoME+）至全国。HoME+通过在家中装置感应器，在发现异常时向红十字会发出通知，预防独居年长者在家中病倒却无人知晓。

陈开河提到，疫情期间更多人为日常生活寻求援助，粮食援助计划Meals with Love的申请者显著提升，因此红十字会也暂时增加受惠者配额，协助更多受影响的民众和家庭站稳脚步。“我们也会考量现有的援助计划是否可持续，尤其是如何协助弱势家庭走出贫困的恶性循环。”

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨天出席论坛时，肯定了红十字会对本地和海外社区做出的贡献。“在全球多边秩序紧张的时期，国际红十字会与红新月运动提醒我们，开辟全球合作的道路以克服共同挑战是有可能的。”