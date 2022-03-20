《小小拇指》 华语儿歌创作比赛 即日起接受作品投稿

为了鼓励更多贴近本地生活的儿歌创作，让学前儿童通过趣味儿歌接触华文华语，《小小拇指》“华语儿歌创作表演比赛”即日起邀请对儿歌创作有兴趣的公众报名参加。

本届比赛以“运动”“礼貌”和“美食”为主题。运动有益于身心健康，通过儿歌向儿童传达运动的好处，鼓励他们从小养成运动的习惯，在运动中学会坚持、不怕困难，培养积极的生活态度。

此外，教导儿童懂礼貌，是孩子成长过程中的教育重点之一，通过儿歌把说教变成引导，帮助他们养成良好的行为举止，做一个懂礼貌、尊重他人的孩子。而新加坡有来自世界各地、不同种族的特色美食。儿童可以通过儿歌了解不同的食物、味道，进而了解美食背后的文化和故事。

12决赛作品须以表演呈现

比赛延续去年的赛制，分初赛和决赛，评审将选出12首儿歌入围决赛。入围决赛的作品将以表演形式呈现。表演团队由最少两名或最多五名儿童组成。

凡年龄在18岁以上的新加坡公民、永久居民及持有工作证和学生证者均可参赛，一人最多提交三份作品，每份作品的参赛作者不得超过两人。每篇作品限70字，必须是参赛者原创，作品对象是三岁至六岁的学前儿童。

有兴趣者可上网https://bit.ly/3wbDvz0或扫描QR码查看比赛章程，以及下载报名表格，并于5月2日（星期一）前将报名表格及参赛作品电邮至：TUL@sph.com.sg（题目请注明“儿歌比赛”）。

决赛成绩将在8月27日（星期六）举行的线上颁奖礼公布。若有疑问，可拨电63191269或电邮TUL@sph.com.sg。

网络人气作品将获奖金奖杯

首三奖作者可获现金600元、400元、300元和奖杯一座，另九名优胜奖得主则各可获150元现金及奖杯一座。两名特别表扬奖得主各获100元现金及奖杯一座；一名网络人气奖得主则可获100元现金和奖杯一座。

《小小拇指》是新报业媒体华文媒体集团属下的学前刊物。这份刊物获得李光耀双语基金赞助，免费分发给3万多名幼稚园、一年级和二年级的学生。