友诺士咖啡店熟食中心 逾40人聚集赌马

友诺士周末变小马场，咖啡店、熟食中心有超过40名赌客群聚，边喝酒边赌马。摊贩透露，小小一个地方，据悉就有超过10名“卜基“收赌注。

《新明日报》接获读者通报，指友诺士弯第7座咖啡店和旁边的小贩中心，每逢赛马日就会出现大批赌客，不仅长时间霸占用餐座位，也助长了不良风气。

《新明日报》记者近期两度走访，发现咖啡店尽管过了午餐时间，仍高朋满座，超过三分之二的餐桌均被赌客占用。

据观察，赌客超过25人，多数以阿叔为主，在桌上摆着手机看赛马直播，手持马经、报纸等，边喝酒边关注赛况。

另外，记者也目睹，紧挨着咖啡店的小贩中心同样有20余名赌客，聚集在四周赌马，阿叔阿嫂围绕着桌子讨论赛况，虽然每桌不超过五人，但也有一些人会串桌，与其他“马友”交流。

一名不愿透露姓名的摊贩受访时表示，群聚赌马的情况已持续多年，居民们都已见怪不怪。他也表示，据悉有超过10名“卜基”在该处收赌注，大家都有自己的“熟客”。

“这些卜基有男有女，都是中年人士，他们只要赛马日一定出现，和赌客们聊天、收注。”

居民许女士（58岁）则表示，“疫情以前人更多，尤其是周末，咖啡店会满座，我们要吃饭都一位难求。近一两周感觉人潮明显少了很多。”

数周前曾遭取缔

咖啡店一名不愿透露姓名的摊主表示，数周前曾有警员前来取缔非法赌马活动，人赃并获。

“我记得当天是周三，时间蛮晚了，我们正准备收摊。警员到场后当场抓人，抄赌客们的身份证并进行问话，最后抓了好几名阿叔上警车。”

两妇女来回收注

两名中年妇女多次来回咖啡店与熟食中心，与赌客现金交易。

记者也发现，两名疑似是“卜基”的阿嫂多次来回咖啡店与熟食中心，拿着手机和纸张，在多张桌子间游走，与赌客谈笑风生。

两人也会与赌客一同观看赛事、进行现金交易。他们的动作非常迅速，无论是下注或取钱，都在极短的时间内完成。

另外，记者也目睹有赌客将数十元现钞交给一名疑似“卜基”的阿叔后，阿叔便拿着手机记下号码，随即离开。