东南亚美食榜辣椒螃蟹仅获“还行”评价 本地公众抱不平

东南亚美食排行榜出炉，新加坡辣椒螃蟹仅得3.9颗星，获“还行”评价，公众抱不平，有美食家表示无须太在意。

世界美食网站TasteAtlas于3月7日在面簿发布东南亚美食排行榜，印尼鸡粥以4.7颗星获“最佳”评价，著名的马来西亚椰浆饭及新加坡辣椒螃蟹却仅以3.9颗星获“还行”评价，菲律宾的传统美食鸭仔蛋则以2.7颗星得“最差”评价。

有本地公众质疑这样的排名，不解辣椒螃蟹这道美食的评价为何如此低。

本地美食家林益民昨午（3月19日）受访时表示，美食的排名主要看个人喜爱与偏好。

“美味与否须看是谁来烹煮，新加坡旅游局大肆宣传辣椒螃蟹作为本地代表性美食，但当局从未指定哪家最好吃，因为每家味道未必相同，口味因人而异，有人喜欢就是好美食。”

本地美食部落客汪万荣受访时则指出，该排行榜以外国人视角看东南亚美食，评审未必品尝过所有美食，或仅按风评判断，目的在于博眼球。

“美食排名本就见仁见智，新加坡辣椒螃蟹只获‘还行’评价，或许是因为吃海鲜会脏手，也不是所有人都喜辣。”

他也说：“前几名的美食都较大众化，易被人接受。辣椒螃蟹食材少见，未必受欢迎，国人无须太在意这样的评价。”

网民：老外不懂美食

不少网民看过贴文后，质疑评审的评选标准。

有网民认为评审或许只是刚好吃到难吃的椰浆饭和辣椒螃蟹，还有网民称外国人口味一般，不懂美食。

也有网友表示各花入各眼，应尊重评审的不同喜好，该排行榜不会影响椰浆饭和辣椒螃蟹在他们心中的地位。

完整报道，请翻阅2022年3月20日的《新明日报》。