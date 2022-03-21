迈向数码生活 不让乐龄掉队

乐龄赶上数码列车，不但生活添加便利，更重要的是也可以照顾到他们的身心健康。

疫下催生 视讯看诊计划

冠病疫情防疫措施下，如何与社区照料计划中的乐龄人士保持联系，呵护他们的身心健康，促使社区发起的实验性视讯看诊计划。

圣路加医院社区（St Luke’s Hospital）在武吉巴督的社区体检与照料项目Western Silvercare，在去年冠病期间意识到需要通过线上联系，让护士能跟进所照料的社区乐龄人士的健康状况。

圣路加医院社区合作项目经理林爱珍（40 岁）说，在疫情高峰期，许多乐龄人士都无法参与社区活动，社交圈子突然变小了，也少了和朋友共处的时间。此外，许多乐龄人士在疫情高峰时期也无法照常复诊。因此，他们的身心健康备受关注。

因此，圣路加医院连同另一社区伙伴——飞跃活跃乐龄中心携手推出了实验性的视讯看诊计划，旨在让乐龄人士懂得利用科技进行看诊。在计划下，乐龄在飞跃活跃乐龄中心学习如何通过视频，与圣路加医院的护士进行看诊。乐龄在飞跃义工的陪同下学会自己量血压和体重等，并且通过视讯告诉护士近期的身心状况。

林爱珍说，通过这项实验看诊计划让他们了解到哪些地方可改进，并让乐龄人士能了解并熟悉视讯看诊的过程，未来若有必要时就可以通过视讯看诊，更好地为乐龄服务。

患有高血压和高胆固醇的退休人士蔡惠亮（68岁），每三个月就得到诊疗所复诊。他指出，复诊时经常要等超过一小时才能看医生，加上来回的路程往往花费大半天的时间。此外，他的双腿比较弱，他常担心途中会不慎跌倒。

因此，他非常支持这项计划。他说：“若能通过视讯看诊，就不会有这些问题了。这为老人家带来了便利，也非常省时。”

社区伙伴携手合力

乐龄在飞跃义工的陪同下学会自己量血压和体重等，并且通过视讯进行看诊。（图／资讯通信媒体发展局）

要启动视讯看诊并不容易，也无法一步到位。

圣路加医院发觉，一些乐龄人士不懂得使用视讯平台如Zoom，也不会上保健资讯网（HealthHub）等医疗设施的手机程序来预约看诊。

于是，圣路加医院和飞跃活跃乐龄中心携手联办课程，教导乐龄人士如何使用常见的手机应用程序， 并获得数码益终身（Digital For Life）伙伴——新加坡青年志愿团队（Youth Corps Singapore）的支持，派出了多名义工前来教导乐龄人士。有系统地教课，让乐龄人士懂得利用科技，为生活带来便利。

首个课程在去年8月开办，共有四堂课，每次一小时。首批完成课程的乐龄都给予好口碑，纷纷鼓励其他年长者也拥抱数码科技，报名参加数码课程。至今，反应令人鼓舞，报名参加的乐龄人士与日俱增，现在已经有超过30人在等待名单上。

飞跃活跃乐龄中心项目负责人陈贝琳（46岁）说，疫情催化了大家对数码科技的运用。 乐龄人士也意识到数码科技的重要性，也看到懂得利用手机应用程序所带来的便利，因此更加积极学习了。

义工耐心教 华语沟通更容易

退休人士蔡惠亮非常支持视讯看诊计划。（图／受访者提供）

蔡惠亮是参与这项计划的首批数码课程参与者。他说，义工的耐心教导，以及一对一的指导让他的数码学习之旅非常顺利。 此外，义工也善用乐龄所熟悉的语言，如以华语跟他沟通，让他在学习中更自在。

他说：“义工会以我们个别的学习进度调整课程的步伐。我现在懂得如何用手机应用程序上保健资讯网查看医疗预约，其实利用数码科技比想象中来得容易。”

他鼓励乐龄人士，抱着活到老学到老的心态，只要肯踏出第一步，学习一点都不困难。

陈贝琳看到中心的乐龄人士在计划下受益，尤其是资讯通信媒体发展局的义工能提供一对一的教导，这对乐龄人士掌握科技很重要。她希望更多人能加入义工队伍。

“数码益终身”运动 全民参与出钱出力

去年2月份，政府推出“数码益终身”（Digital For Life）运动和基金，旨在协助国人掌握数码技能，将数码科技融入生活，迈向数码化的生活。

其中，资讯通信媒体发展局设立的数码益终身基金将资助社区发起帮国人掌握数码技能的计划，如推广网络安全认知、提升媒体素养和提升儿童、乐龄、体障等弱势群体对于数码技术等方面的活动。基金将资助社区发起帮国人掌握数码技能的计划。基金所筹得的款项将获得政府一对一的拨款资助，目标是从现在一直到2023年筹集1000万元。

大家可略尽绵力，通过参与义工活动、发起数码项目或拨款支持数码益终身基金，共同打造一个具包容性的数码社会。

预知更多详情，可上网查询。