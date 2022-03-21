公积金局调查：健康退化或有更多时间求医 退休者医药花费比继续工作者高

公积金局进行的调查显示，退休和健康是有关联的。研究团队分析7903名年龄在55岁及以上的新加坡人后发现，退休男性除了到综合诊疗所看病的花费较高，求医次数也高出1.6%。统计数据则未显示女性退休后受到明显影响。

与达到重新雇佣年龄后继续工作的人相比，选择退休者到综合诊疗所看病的花费较高，平均每年多出2.1%或426元，这种情况多数出现在男性身上。

中央公积金局今年1月公布“退休养老与健康调查”（Retirement and Health Study）中有关退休如何影响年长雇员健康的研究报告。这项追踪调查自2014年展开，团队每两年会跟进同一批新加坡人的情况，通过问卷提出关于退休、身心健康、生活方式和社会参与的各种问题，了解他们的退休与医疗需求。

结果显示，退休和健康是有关联的。研究团队分析7903名年龄在55岁及以上的新加坡人后发现，退休男性除了到综合诊疗所看病的花费更高，求医次数也高出1.6%。统计数据则未显示女性退休后受到明显影响。

团队在报告中说，可想而知，退休者对医疗保健服务的使用率较高，是因为他们退休后健康退化或是有更多时间前往求医。

新加坡国立大学经济系副教授谢妮春博士和国大苏瑞福公共卫生学院助理教授陈惠君博士是研究团队成员。针对退休者健康退化是否与生活方式不活跃有关，她们答复《联合早报》询问时说，由于“退休养老与健康调查”没有收集相关数据，无法在这项研究中为退休后健康退化归因。但她们说，近日有另一项本地研究发现，做家务等定期体力活，对健康可产生正面影响。

新加坡管理大学社会学教授郑宝莲则认为，人们退休后在综合诊所的花费更高，可能与他们不再享有公司集体医药保险保障有关。

“这一直是我关注的课题之一。全国医疗保险计划虽能照顾到住院等大笔开支，但人们仍须自己负担较小笔的医药费。如果他们没有为自己购买私人医药保险，一旦离开公司，就得为门诊费缴付更多现金。”

另一个可能性是，社会要求女性在职场之外，扮演好母亲、妻子、女儿等角色，而男性可能就只专注于工作，因此一旦退休，男性的生活方式突然改变，疾病便接踵而来。

郑宝莲说，上述研究中的另一项发现或许可说明这点。研究发现，工作满意度与身心健康有关联，原本从事满意度得分较高工作中的退休者，他们的健康状况较差、抑郁症发病率也较高。

至于身体机能方面，研究团队发现，退休对认知功能没有太大影响。

团队在报告中说：“这可能是发挥了退休的‘蜜月’效应，即退休者能够从事因工作限制而推迟多年的不同活动。突然参与向往的活动，可能在短期内削弱了退休对认知功能的负面影响。”

我国目前的法定退休年龄和重新雇佣年龄分别是62岁和67岁，年长员工劳资政工作小组2019年建议，两者分别调高到65岁和70岁。政府全盘接受建议并分阶段进行。法定退休年龄和重新雇佣年龄今年7月起，将先调高至63岁和68岁。