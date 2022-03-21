兀兰及大士关卡24日起停止提供快检 马国货车人员提前检测呈阴才能入境

根据贸工部从本月14日起陆续向马来西亚货车司机分发的通告，载送货物至新加坡的马来西亚货车司机与跟车员，必须在出发前接受核酸检测，或在专人监督下完成抗原快速检测。检测结果的有效期为两天。

兀兰关卡和大士关卡从本月24日（星期四）起停止提供入境冠病检测，马来西亚货车司机与跟车员须在入境前的两天内，提前接受冠病检测，结果呈阴性才可以入境新加坡。

根据贸工部从本月14日起陆续向马来西亚货车司机分发的通告，载送货物至新加坡的马来西亚货车司机与跟车员，必须在出发前接受核酸检测（PCR），或在专人监督下完成抗原快速检测（ART）。检测结果的有效期为两天。

货车司机的离境前检测报告须包括姓名、护照或身份证号码，以及接受检测的日期与时间。

自去年1月22日起，政府规定所有从兀兰和大士关卡入境新加坡的货车司机和跟车员都必须进行ART，检测结果呈阳性者不得进入我国。

贸工部也在去年3月宣布，在本地接种冠病疫苗的马来西亚送货司机和跟车员，入境时可以豁免每日的入境检测。

贸工部指出，从本月15日起，货车司机如果在马来西亚的离境前检测结果呈阴性，就不必在抵达新加坡时接受入境冠病检测。

柔佛罗厘公会：时间太短 业者来不及调整工作流程

柔佛罗厘同业公会会长王俊业接受《联合早报》访问时指出，虽然放宽后的新措施，对马国的货车司机以及运输业者来说是件好事，但是业者几天前才陆续接获通知，许多业者因此还来不及调整工作流程。

王俊业也说，如果司机每天都进出新加坡送货，那一个星期就得进行两至三次的检测，除了须要花时间到指定地点排队检测，额外的检测费也得由业者承担。

他指出，在专人监督下完成的ART检测费用介于50元至90令吉（约16至29新元），这将提高运作成本，往后若吃不消，可能会把增加的成本转嫁给消费者。

柔佛罗厘同业公会在前天召开记者会，促请当局暂缓实施这项新措施，同时呼吁马国政府在马国关卡为出境至新加坡的货车司机提供免费检测。

新加坡果菜出入口商公会主席郑谦木受访时指出，目前并不认为这会对从马国进口的蔬果造成负面影响。

另外，陆路关卡的携手防疫器服务站也将从本月24日起停止运作，马国的货车司机和跟车员的携手防疫器若发生故障或电池耗尽，可前往本地的民众俱乐部更换。不过，若遗失携手防疫器，使用者须缴付13元以领取新的携手防疫器。