林玉兰说，年轻人看到她的设计，会想到小时候奶奶做饭用的餐具，一些年长者则因看到熟悉的旧盘子被赋予新生命，露出发自内心的笑容。

不同大小的复古旧盘子经过前会计师巧手改造，变成精致的多层点心盘，既能减少不必要的浪费，还能为这些旧餐具赋予新生命和用途。

约两年前辞去工作的林玉兰（48岁）在一次整理杂物时突发奇想，把家中闲置的旧盘子升级再造（upcycling），制作成造型各异、且能盛各种熟食的多层点心盘。她起初是不忍心把盘子丢弃才对它们进行改造，但开始售卖自己的成品后，她才发现也有不少人对充满怀旧色彩的盘子感兴趣。

“我原本并不确定这个兴趣能维持多久，可是每当我知道有人要把旧餐具丢弃时，我真的很心痛。因此我选择继续做下去，希望通过我的作品提升公众的环保意识，改变他们对旧物的观念，让他们学会珍惜旧物，从而减少浪费。”

对林玉兰而言，逛古董店、旧货市场和二手商店就像是一趟“寻宝之旅”，她也曾用一年多的时间到处寻找一个较罕见的盘子。她目前有超过100个旧盘子，包括镶有金边和印有不同花纹的设计，其中历史最悠久的已有五六十年的历史。

林玉兰经过反复的练习，已掌握制作多层点心盘的窍门，但只要在盘子上钻洞时力道过重，盘子还是容易破裂。尽管如此，每当她看到顾客懂得欣赏她的成品，甚至还和她结为朋友，就会让她想要同更多人分享旧盘子背后的故事和价值。

“年轻人看到我的设计，会想到小时候奶奶做饭用的餐具，一些年长者则因看到熟悉的旧盘子被赋予新生命，露出发自内心的笑容。

我希望这些旧盘子能勾起顾客美好的回忆，让他们联想到一家人开心聚在一起吃饭的场景，以及亲情的重要性。”