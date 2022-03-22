新印签署备忘录 加强绿色金融等方面合作

碳交易、洁净科技及绿色金融等都是推动更可持续发展的关键。新加坡和印度尼西亚会在这些领域加强合作，包括分享最佳作业方式和展开海陆生态系统的试点项目，共同应对气候变化，实现绿色目标。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤和印尼海洋事务与投资统筹部长卢胡特（Luhut Binsar Pandjaitan），昨天（3月21日）签署气候变化和可持续发展谅解备忘录。

新印两国在今年1月的领导人非正式峰会上，承诺在可持续发展和绿色经济等新兴领域建立合作伙伴关系。两国通过签署备忘录，公布更多合作细节。

双方下来会在四大方面加强合作，分别是：碳价格和市场交易、生态系统方法和与自然融合的解决方案、洁净科技，以及绿色和混合金融（blended finance）。

以碳价格为例，两国会交换有关碳税的信息和最佳作业方式。新加坡后年起上调碳税，从目前每排放一公吨温室气体征收5元，分阶段增至2030年的每公吨50元至80元。印尼则在不久前宣布推出碳交易机制，分阶段征收碳税，并根据碳交易进行调整。与自然融合的解决方案是指可保护、可持续管理和恢复生态系统的行动。

根据国家气候变化秘书处和印尼海洋事务与投资统筹部的联合文告，两国承诺每年举办高级别部长会议，并通过双边跨机构工作小组加强各方面合作。

工作小组由两国高级政府官员组成，代表我国的联合主席由总理公署（策略）副常任秘书丘晓晴担任，其他代表来自永续发展与环境部、贸工部和新加坡金融管理局等。

张志贤：应对气候变化同时 为两国人民制造更多工作机会

两国会制定工作计划，推行相关试点项目、研究合作、技术交换和金融方案。双方也会探讨碳信用、碳捕获与封存的融资方案，以及可推动区域去碳化的再生能源方案。除了政府机构，两国私人领域和学术界也会参与合作计划。

张志贤也是气候变化跨部门委员会主席。他在签署仪式上说，这项合作不仅能协助新印应对气候变化，还能为两国人民制造更多工作机会，为经济带来新机遇。

“新加坡会继续与志同道合的区域和国际伙伴合作，为去碳化和可持续未来制定新方案。通过这些合作，我们能制造和掌握新兴绿色发展和工作机会，也能协助新加坡在本世纪中叶达成净零碳排放的目标。”

卢胡特则说，印尼打算通过20国集团（G20）框架成立混合金融联盟，为与气候变化和联合国可持续发展目标相关的项目集资，他也邀请新加坡等国加入联盟。

印尼是G20今年的轮值主席国。新加坡虽不是G20成员，但从2010年起每年都受邀出席观察G20峰会，2012年是唯一的例外，我国今年也受邀出席将在峇厘岛举行的峰会。

卢胡特目前在我国进行工作访问，他昨天也与李显龙总理会面。

李总理在面簿贴文说，两人就新印的良好双边关系以及在新领域合作的可能性交换意见。至于在气候变化和可持续方面的合作，两人同意这不仅会让两国受益，也会是区域投资可持续方案的探路者。