维文：新加坡以色列应在农业食品科技 人工智能等新兴领域深化合作

随着世界走出冠病疫情，新加坡和以色列应在农业食品科技、健康科技、人工智能和数码化等新兴领域深化合作。

出访中东的外交部长维文医生昨天抵达以色列进行三天正式访问，在会见当地政要时强调这点。

根据外交部文告，他昨天与以色列候补总理兼外交部长拉皮德（Yair Lapid）和创新、科学及科技部长法尔卡什—哈科恩（Orit Farkash-Hacohen）会晤。

维文在与两人的会谈中，再次肯定了新以两国在多个领域的长期联系。双方也就两国在创新与科技、贸易与投资、研发与教育等领域加强合作，表示欢迎。

1997年成立的新加坡—以色列工业研发基金（SIIRD），今年庆祝成立25周年，至今已为两国间的大约190个项目，资助1亿2000万美元（约1亿6300万新元）。

为加强新以两国的创新伙伴关系，新加坡将在以色列城市特拉维夫设立大使馆作为联络点，为寻求与以色列潜在伙伴扩大合作的新加坡公司提供援助。

维文和法尔卡什—哈科恩也就新加坡智慧国及数码政府署和以色列创新、科学及科技部开展人工智能合作，签署谅解备忘录。维文曾主管智慧国计划近七年。

这项谅解备忘录凸显两国有意加速人工智能领域的跨境合作，并支持人工智能的开发和部署以实现集体利益。

维文也同拉皮德就区域和国际局势进行开诚布公的讨论。

外交部文告说，新加坡长期以来在原则上支持通过谈判，达致符合联合国安全理事会相关决议、以巴和平安全共存的两国方案，从而达成持久、公正和全面的解决方案。

“新加坡希望以巴双方能在两国方案的基础上，找到直接谈判的途径。各方应避免采取任何可能加剧紧张关系、破坏和平前景的单边行为。”

维文昨晚也访问了科技投资平台OurCrowd，并会见以色列科技业界的知名人士。