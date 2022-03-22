本地新增7538病例

本地冠病住院人数维持在1000人左右，但重症病患略微增加。再有10人因冠病病逝。

1062人因冠病住院 2月4日以来最少

据卫生部网站昨晚更新的数据，截至昨天中午，本地有1062人因冠病住院，比前天少了三人，是自2月4日以来住院人数最少的一天。

但是，情况严重的病患从前天的162人增至昨天的170人。其中145人需要输氧，比前天多六人。在加护病房接受治疗的病患则有25人，比前天多两人。

每周病例传播率微升至0.72

与此同时，每周病例传播率自上周五达到0.7的低点后，这几天略微回弹，昨天为0.72，但仍连续20天低于1，意味着社区病例增幅趋缓。

我国昨天新增7538起确诊病例，较前天的7859起，少了321起。这也是单日新增病例过去一周第三次少于1万起。

新增病例当中，7394起是本土病例，其余144起是输入病例。在本土病例当中，通过抗原快速检测（ART）确诊的有6537起，核酸检测（PCR）呈阳的则有857起。

昨天再通报10人因冠病并发症逝世，累计死亡病例增至1208起。过去一天有1万零706人出院或完成隔离。

截至前天，有92％人口通过全国疫苗接种计划完成基本疫苗接种程序，71％人口注射了追加剂。

随着更多人完成疫苗接种和注射追加剂，过去28天确诊的42万1815起病例中，99.7％无症状或只出现轻微症状，需要输氧和进入加护病房的分别占0.2％和0.04％，病逝者占0.05％。

截至昨天中午，本地确诊病例累计102万2555起。