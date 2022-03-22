撞伤三人匿藏11天 野猪被捕人道毁灭义顺公园已重开

国家公园局说，公园局人员前天成功在义顺公园抓获肇事野猪，并且为了公众的安全，已将野猪人道毁灭。据了解，当局出动20多人到场搜寻野猪，锁定野猪出没的区域后，成功将野猪困住。

本月9日在义顺撞伤三人后逃走的野猪，匿藏在义顺公园11天后，终于在前天（3月20日）坠入国家公园局设下的陷阱被抓。义顺集选区议员费绍尔博士昨天在面簿透露野猪落网的消息。

公园局答复《联合早报》询问时说，公园局人员前天成功在义顺公园抓获肇事野猪，并且为了公众的安全，已将野猪人道毁灭。义顺公园已重新开放，公园局人员正移除围板。

据了解，当局出动20多人到场搜寻野猪，锁定野猪出没的区域后，成功将野猪困住。

伤者康复情况良好

费绍尔昨天在面簿上发布贴文，透露野猪被捕获的消息。费绍尔感谢居民对于关闭公园的谅解，也对市镇理事会和公园局为保障居民安全所付出的努力表示感激。

费绍尔也在文中透露，被野猪撞伤的居民康复情况良好。

大腿被野猪獠牙刺伤的叶鸾芳（56岁，家庭主妇）受访时说，自己在上周三已出院，目前在家休养。对于野猪被捕获一事，她表示终于放下心来。

叶鸾芳透露，由于伤口较大，医生上周已再次为伤口的部分进行缝针，之后得视伤口复原的情况决定是否需要动手术。

她说：“我的大腿至今还是很痛，在医院时，也总是睡不着，闭上眼睛就想到当时的画面，只好去看心理医生。”

本月9日傍晚，一只野猪闯入义顺环路第846座组屋附近的卡迪中心广场，将一名女子撞晕后，又冲向附近组屋底层，撞伤另外两人。

野猪撞伤三人后，有公众见到它逃入义顺公园的丛林，当局因此封锁公园展开搜寻。

记者昨日走访义顺公园，发现有不少居民在公园散步和遛狗，公园已恢复以往的热闹。义顺公园的第一至第三活动广场已开放，公园局之后将会移除围着丛林的围板。

居民郑淑薇（60岁，退休）受访时说，平时常来公园运动，听到野猪攻击人的事件后感到很担心，害怕野猪再度出来攻击人。她说：“这段期间我外出时都会避开这一带，现在野猪被抓到了，终于可以安心地到公园运动。”

罗丽媚（50岁，美容师）则认为，野猪会撞到人也许是因为迷路太过惊慌，捕获后应该将它放回森林中，不应该人道毁灭。

郑爱发（57岁，兼职工）受访时说，因小时候在乡村长大，所以并不担心野猪出没，只要自己多留意，避开野生动物就好。

不过，郑爱发对公园局的决定表示理解，认为这是为了居民的安全着想。“现在公园已开放，我们外出时不必再绕路，方便多了。”