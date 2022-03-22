参与义工团体的朋友知道郭秋英是专业导游，便请她带着义工到非洲分派必需品。自此，郭秋英萌生了到偏远地区分派物资的念头。

拥有20多年带团经验的自由职业导游郭秋英（52岁）10多年前在北京遇见了一个特殊的旅行团，深受启发。她后来也带团到非洲或中国山区分派物资，还发起捐赠活动。

郭秋英当年遇到的特殊旅行团有二十多名盲人旅客，他们每个人都有一人陪伴，引导他们随着导游的介绍，抚摸感知周遭的物品。“这一幕顿时启发了我，让我知道原来带团旅游这件事也可以很有意义。”

后来，参与义工团体的朋友知道她是专业导游熟悉出国事宜，便请她带着义工到非洲分派必需品。自此，郭秋英萌生了到偏远地区分派物资的念头。

由于她常带团到中国，对当地很熟悉，便和几名导游一同发起捐赠活动，并通过微信宣传，再安排巴士将收集到的物资送入常发生旱灾的山区。

若带团到中国时正值冬天，郭秋英会向游客征集冬装等御寒物品，捐赠给山区民众。一些客人认为这些东西带回国也用不上，就会把它们捐出来。

2020年，郭秋英准备到云南山区进行一项公益活动，不料被突然暴发的冠病疫情打乱计划。“山区里的妇女大都没有卫生棉可用，我原本已联系好愿意赞助的厂商，计划带着物资到山区教导妇女如何照顾卫生，不料却碰上疫情。”

后来，郭秋英从泰国清迈的朋友口中得知那里有收容单亲妈妈的修女院，便赶紧安排把150箱卫生棉送去，那位朋友则在清迈协助处理捐赠事宜。

好人好事，令人感动，可是郭秋英说：“这些只是小人物可以做出的一点贡献，不值一提。我在报章上曾看到有老人想回中国的家乡看看，但却没有机会。我希望以后能够带这些老人回乡一趟，完成他们的心愿。”