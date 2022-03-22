蛋价涨利润少15％ 摊贩：为老街坊不加价

鸡蛋价格近期上涨，以鸡蛋为主要食材的摊贩纷纷申诉利润少了约15%，但为了老街坊，暂时不加价。

近来，运输费涨、物流紊乱、农场暴鸡瘟、进口规定等原因推高了蛋价，有蛋商透露一个月内两度上调，最近一次涨幅约17％。

牛车水大厦小贩中心“牛车水蛋师傅”售卖的是一系列以蛋饼为主的西式融合料理。老板黎燕豪（68岁）告诉《新明日报》记者，档口所使用的A1级别较为大个的鸡蛋是向楼下牛车水大厦相熟的蛋贩购买，一托盘原本6元5角，近来涨至8元5角。

由于用蛋量大，加上近来营运成本提高，黎燕豪透露，利润近几周减少了约15%。

“不只是鸡蛋，所有食材样样都起价。疫情又还没过去，这里的人潮现在还是比疫情前少了至少20%。以前我们晚上还有生意做，可以营业到11点，现在8点多就开始没人了。”

黎燕豪与太太傅梅花在牛车水经营档口约20年，此前一直卖滋补炖汤，但由于准备功夫繁琐、耗时耗力，考虑到自己年纪大了，于是两年前决定改卖较容易烹煮的蛋饼料理。

两夫妻为了已有多年感情的老街坊，也相信蛋价高涨只是暂时性的现象，所以目前仍选择维持价格不变。

位于宏茂桥1道第332座咖啡店的“四哥炒饭”，由于主打四种不同口味的蛋炒饭，用蛋量同样很大。

主厨黄联丰（38岁）受访时透露，上周刚被供应商告知以往所订的新加坡农场鸡蛋近来货源不足，得先优先给本地超市，因此只能供应来自马国农场的鸡蛋，而且每托盘的价格也涨了3角。

虽然鸡蛋大小一样，但黄联丰形容，这批鸡蛋打出来的蛋黄颜色偏淡，没有本地农场的蛋黄来得好看。

4元黄金蛋炒饭价格不变

比起这个，黄联丰说，最大的影响还是价格上升。如今租金起、食材价又高，油价也从每桶34元升到47元，导致摊位营运成本提高了15%，利润锐减。

不过，黄联丰说，由于档口在邻里，为了继续服务附近居民，决定维持大部分价格，黄金蛋炒饭依旧每盘4元不变，只打算在新摊开张时稍微上调排骨加料和蒜香炒饭价格，以及外带附加费。

他上个月刚在芽笼峇鲁开了第二档，麦波申新档也将于下个月开业。

完整报道，请翻阅2022年3月22日的《新明日报》。