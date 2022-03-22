曾因偷岳父财物判罚款 男子再犯案入狱

2019年因偷岳父财物被判罚款8000元，男子隔年又为了还赌债，以售卖鹿胎盘素和手机行骗，七个月内骗取超过七万元，入狱14个月。

《新明日报》早前报道，一名销售员起贪念，打开岳父保险箱，偷走1万5500多元财物，虽然事后将所有偷来的财物全数归还，并额外赔偿岳父3000元以表悔意，但被告的妻子还是决定和他离婚，并取得了孩子的抚养权。

当时被判罚款8000元的他，如今再度回到法庭，面对一系列的欺骗罪行的控状。

现年29岁的薛胜生共面对28项控状，包括26项欺骗罪和两项远程赌博的罪行。他昨日（3月21日）承认九项欺骗罪，被判坐牢14个月。

被告欺骗的行为主要分两种：一是谎称有iPhone 13 Pro手机出售，买家付款后却始终拿不到手机；二是谎称有多组保健品鹿胎盘素（Purtier Placenta）可以以较便宜的价格出售，买家付款后却拿不到货。

这当中，有一名受害者被骗走1万5000元的现金，以及价值1万5000元的积分。

案情揭露，2020年9月，被告称能以特惠价3万元购买40组鹿胎盘素，受害者林亚顺表示有意购买，但一半以积分付款，另一半则给现金。

被告接着联系另一受害者苏明强，问他是否愿意购买积分，随之以1万3500元的价格将1万5000分卖给他。

林亚顺迟迟没收到产品，最终报警。调查发现，被告根本存心欺骗，将得到的钱都花在日常开销、还债和赌博上。

主控官指，被告共骗取7万0255元，没有做出任何的赔偿。

法官下判时说，不知道被告之前被判罚款时，是否不当一回事，这次犯下更多更严重的罪行，希望被告在服刑时会反省，不要再继续走错路。（人名译音）

完整报道，请翻阅2022年3月22日的《新明日报》。