氢气到2050年可占我国电供逾50％ 能源2050委员会：若科技发展不如预期则电力进口更占优势

能源2050委员会昨天发表名为《迈向能源转型2050》的报告，提出九大转型策略。委员会评估认为，从技术方面而言，新加坡能源领域可以争取最迟在2050年做到净零碳排放，同时维持可靠且可负担的电力供应。但是，这意味着我国必须克服作为一个岛国，地小人稠的先天局限。

到了2050年，氢气或进口电力最有潜能取代天然气，成为我国主要的电力供应来源。若科技发展迅速，预计氢气到时可占我国电供超过50％，但若科技发展不如预期，则电力进口更占优势，可供应约60％电力。

新加坡将在未来30年推动能源领域转型，由能源市场管理局委任的能源2050委员会（Energy 2050 Committee）昨天（3月22日）发表名为《迈向能源转型2050》（Charting the Energy Transition to 2050）的报告，提出九大转型策略。

这包括改用低碳氢气发电、增加电力进口、以碳信用抵消难以消除的碳排放、改变消费者的用电习惯，以及扩大太阳能使用和增加能源储存系统来解决太阳能的间歇性供应问题等。

报告指出，仔细研究了现有趋势后，委员会评估认为，从技术方面而言，新加坡能源领域可以争取最迟在2050年做到净零碳排放，同时维持可靠且可负担的电力供应。但是，这意味着我国必须克服作为一个岛国，地小人稠的先天局限。

委员会前年成立，由尤索夫伊萨东南亚研究院院长兼总裁蔡承国领导，以探讨我国能源系统长远的发展方向。

成本上涨难免 须谨慎权衡得失

委员会说，虽然新加坡已宣布会扩大使用太阳能、发展区域电网，以及加强再生能源和新兴低碳替代方案的研究，但是伴随新科技出现，我国还须制定具体策略，加速整个能源领域价值链脱碳。

“转型的过程必定会有所取舍，也须利益相关者集体行动。由于目前的碳定价过低，消费者和企业得做好准备，支付更高昂电价。政府则须有选择地给予援助，确保各方能共同前进。”

委员会也强调，我国必须在过渡期间谨慎权衡得失，成本上涨在所难免，但若要使能源系统变得更加可持续和可靠，这是不可避免的。

能源局昨天发文告说，新加坡立下目标要提前在本世纪中叶达成净零碳排放目标，加上能源领域的碳排放量占我国总排放量约四成，这份报告来得及时且意义重大。

转型之路还不明朗，最终能以哪一种替代能源取代天然气，取决于低碳能源科技发展、能源领域数码科技发展，以及各国在能源和碳交易上的合作。

因此现阶段，委员会无法确切拟定一个长期策略，只能根据这三个不确定因素做出调整，预测能源转型完成后，可能出现的三种不同情况。

报告说，显而易见的是，根据这三种情况，进口电力、氢气、太阳能和能源储存系统会是我国能源体系中重要的组成部分，其他新的低碳能源供应和碳交易也可能扮演关键角色。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨晚在面簿贴文说，在转型的过程中，能源局会继续与海内外的私人和公共领域伙伴合作，提升新加坡和区域电网的韧性和可靠度。他有信心，洁净能源领域会出现新的发展机会，惠及企业和公众。

对于报告提出的发展方向，本地能源转型数码化公司Qi Square联合创办人扎德福（Nilesh Jadhav）认为，委员会定下的目标虽然宏大，但仍是实际的。接下来的路会充满挑战，因为这牵涉到政策和基础设施的重大改变。