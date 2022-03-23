本地新病例回弹至五位数 住院者一个半月来最低

本地昨天新增1万3166起冠病确诊病例，在连续两天保持四位数后回弹，住院病患略减至1023人，再有六人因冠病病逝。

根据卫生部网站昨天晚上更新的疫情数据，昨天新增病例比前天增加5628人，延续每逢星期二通报病例数据回弹的模式。卫生部长王乙康曾指出，一般在周末后，星期一检测到的病例会增加，并反映在星期二的数据。不过，昨天新增病例对比过去两个星期二，即本月8日的2万2201起，以及本月15日的1万5851起低，进一步显示疫情高峰已过。

截至昨天中午，共有1023名病患住院，比前天少39人，这也是自2月4日以来的最低水平，2月4日有998名冠病病患住院。

重症者进一步减少

病情严重的患者从前天的170人减少至165人，其中141人需要输氧，比前天少四人。在加护病房接受治疗的病患有24人，比前天少一人。

新增病例中，1万2925起是本土病例，通过抗原快速检测（ART）确诊有1万1323起，通过核酸检测（PCR）确诊的则有1602起。其余241起是输入病例，有27起通过PCR检测确诊，另外214起通过ART检测确诊。

新增本土病例中占比最多的是20岁至39岁的病患，有4592人；60岁及以上年长病患有2218人；11岁及以下儿童有1648人。

在加护病房的病患中，18人至少60岁、五人年龄介于40岁至59岁，一人介于20岁至39岁。

需要输氧的患者中，126人在60岁及以上，12人介于40岁至59岁、两人介于20岁至39岁，还有一名是小孩。

每周病例传播率从前天的0.72微增至0.74，连续21天低于1，意味社区病例增幅趋缓。9716人在过去一天出院或完成隔离。

截至本月21日，有92％人口通过全国疫苗接种计划完成基本疫苗接种程序，71％人口注射了追加剂。过去28天有40万9009人感染冠病，99.7％无症状或只出现轻微症状，需要输氧和进入加护病房的分别占0.2％和0.04％，病逝者占0.05％。

一般在周末后，星期一检测到的病例会增加，并反映在星期二通报的数据。不过，昨天新增病例对比过去两个星期二，即本月8日的2万2201起，以及本月15日的1万5851起低，进一步显示疫情高峰已过。