卫国广场工程延后一年 国庆庆典今年继续在浮动舞台举行

滨海湾浮动舞台重新发展为“卫国广场”的工程将延后一年动工，竣工期也推迟一年，今年的国庆庆典因此可以继续在浮动舞台举行。

明年3月动工 预计2026年底竣工

国防部和国家发展部昨天（3月22日）联合发文告说，基于冠病疫情对建筑业造成影响，卫国广场工程延至明年3月动工，预计2026年底竣工。更多有关工程的详情会在较迟时公布。

政府在2017年宣布，把滨海湾浮动舞台这个举行国庆庆典和其他活动的临时场地重新发展为永久广场，取名“卫国广场（NS Square）”。

除了国庆庆典，新广场可用来举办社区活动、艺术表演，新场地也将设有体育设施和濒水步道等。

此外，广场将增设以国民服役为主题的展区，展示我国防务工作与国民服役的历史，肯定国民服役人员的贡献。

国家发展部和国防部2020年7月宣布，将这个工程合约颁给由WOHA建筑事务带领的咨询团队，原定今年3月动工，2025年底竣工。

国防部长黄永宏医生昨天在面簿贴文说，由于工程延后，今年的国庆庆典可以在浮动舞台举行。“期待2022国庆庆典的海陆空表演，以及有更多表演者和观众参与。”

国民教育演出料今年恢复

随着更多活动重启，往年开放给全国小学五年级学生观赏的国民教育演出（National Education Shows）料今年恢复。

教育部上个月底在政府电子商务网站（GeBIZ）征求业者为国民教育演出提供巴士服务，接载小学生等到场。根据招标书内容，国民教育演出暂定在7月9日、16日和23日这三个周六。估计三天共需要大约1050辆巴士，每次约350辆。

自从疫情暴发后，国民教育演出也暂停了两年。