庄俊敏毕业后从事广告、营销和活动策划等工作20多年，一场冠病疫情改变了一切，让他转换跑道，改而推出“自助”卖菜摊位。

同样是凌晨，不一样的是生活方式。

过去，凌晨2时是庄俊敏（43岁）陪伴客户喝酒应酬的黄金时段。挥别了夜夜笙歌，如今凌晨2时，他早已起身准备到巴西班让果菜批发中心去，开始一天的工作。

庄俊敏毕业后从事广告、营销和活动策划等工作20多年，一场冠病疫情改变了一切。

他受访时说，疫情暴发之后根本没有活动可办，生意大受影响，他于是在前年10月离开公司。当时有朋友说想做卖菜的生意，虽然后来没有进一步行动，但是这个点子却在他心里生根。

庄俊敏的母亲和舅舅在组屋区开店卖菜30多年，他中学起便到店里帮忙。经朋友那么一提，他开始认真思考，并且想是否能以不一样的方式来经营这个传统行业。他说：“传统的卖菜方式讲求的是量，卖越多越好，但需要很多人力。我重视的是质，希望能卖些品质好和特别的蔬菜，然后通过开设更多摊位来增加销量。幸运的是，我可以借助母亲和舅舅的人脉，不然应该没有批发商愿意批那么少量的菜给我。”

他去年初开始营业，从红山巴刹起步，今年在荷兰村巴刹开了第二个摊位。

庄俊敏推出了“自助”经营方式。他的摊位全天候开放，早上与一般摊位没两样，下午他离开之后，就由顾客自取自便，扫描QR码付款。

对于转换跑道，他坦言，曾经很喜欢过去那种热闹的生活，逐渐调适心境后，觉得目前这种生活规律也很好，而且有更多时间陪伴父母。“以前我很忙，可能两周才回家见见父母，现在我每天早上载妈妈到批发中心，跟妈妈的关系变得比较亲密。这是最大的收获。”