老翁陷骗局 遭假公安刮走27万元

七旬老翁陷假公安骗局，假公安以被捕人士将钱存入他的银行户头为由，要他另开户口存入所有积蓄表清白，吓得他提出公积金和保险金都存进去。他落泪受访称，被骗逾27万元。

71岁的余先生（退休厨师）哽咽地说，这笔钱存了40年，如今都没了。

“我知道我愚昧被骗，但担心连累到两名女儿，也被带到中国受审，为了不想女儿前途被毁，有什么事就自己承担。”

他的女儿余小姐（36岁，用户体验设计师）昨天（3月22日）代父亲叙述被骗经历。指父亲去年11月19日收到陌生人的WhatsApp来电，一名来自北京公安局经济犯罪侦查科的男子称父亲涉案。

假公安称在中国逮捕一名涉及一系列诈骗案的本地银行女经理，对方将骗来的钱存入逾400人的银行户口，父亲是其中一人。

“对方通过视讯，出示逮捕时获得的证据，包括起获父亲的护照，护照内竟有父亲照片，让父亲感到疑惑。”

她说，父亲否认拥有赃款的银行户口，对方说服父亲若要证清白，须另开一个本地的指定银行户口，将所有钱存入其户口，如总数没超过被捕女经理称存入父亲银行户口的总额，就能证明父亲不是同党。

她指父亲已被蛊惑和感到害怕，将积蓄共17万3000元存入指定银行户口，经假公安追问是否还有其他积蓄，父亲再提出公积金6万8000元，以及终止储蓄保险共3万元，共约27万元都存进去。

“假公安警告父亲不可报警，父亲认为钱存在本身银行户头，觉得没问题。岂料父亲今年1月29日要去购物，发现其中一张银行卡无法过账，觉得不对劲，检查后才发现存入27万元的银行户口，仅存300元。”

警方受询时证实接获上述通报，案件在调查中。

完整报道，请翻阅2022年3月23日的《新明日报》。