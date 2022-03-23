美姐涉险假坠骗局 揭诈骗手法

为揭发骗子的诈骗手法，新加坡世界旅游小姐兼博主假意坠入招聘庞氏骗局，她用120元充值，赚了52元酬劳后，对方还要她进行第二、第三次任务，以获得额外奖励，她马上放弃任务，并将诈骗手法公开。

《新明日报》记者昨午（3月22日）联系上目前身在欧洲的谢明芬（28岁）。她受访指本月17日在Instagram偶然发现招聘广告后便点击链接，在WhatsApp上主动联系对方报名参加工作。她当时虽有所怀疑，但更好奇想了解其中的操作。

“当时我正考虑换工，也常收到这类招聘广告，便想试一试。毕竟只须点赞和转发TikTok视频即可赚取可观酬劳，听起来很简单。”

她说，加入隔天她被加进一个聊天群组，群内有23名以新加坡号码登记的成员，其中4人自称行政人员，群内不时有人发布点赞与回购任务。

点赞任务是指成员须在限时30分钟内，到指定的社交软件上点赞三条贴文，截图留证后发回给群组，即可获取2元报酬。

回购任务则指，成员须按指示先出钱向一个由后台人员操作的银行账户转账，点击进入对方发送的“Amazon”平台链接，再下单付款，交易成功即为任务成功。后台人员会在15分钟内，将全额外加30%佣金退还到成员的银行账户。

谢明芬说，那个“Amazon”网站也疑似虚假网页，她过后转账120元购买指定商品，完成回购任务，当天果然就收到总额156元的全额退款及30%佣金。

“加上我在五小时内完成六次点赞任务，另赚了16元，前后共赚52元。”

她透露，骗子跟着要求她进行第二个回购任务，购买520元的高跟鞋，可获156元的佣金；且若再做第三次，还可获得88元奖励。

“高回酬听起来极具吸引力，但若金额太高，我就不敢冒险再体验了。”