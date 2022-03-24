今早11时发表 总理全国讲话将谈疫情与下一步行动

李显龙总理昨午在面簿贴文说，随着这一波奥密克戎疫情消退，我国疫情正在改善，国人也在逐渐学会与病毒共存。因此，他将就这个情况和我国接下来的行动，发表全国讲话。这也是本地冠病疫情2020年初暴发以来，李总理第九次就疫情形势发表全国讲话。

李显龙总理今天（3月24日）上午11时将发表全国讲话，谈本地冠病疫情和我国接下来的行动。总理的个人面簿页和新传媒电视频道会直播，《联合早报》面簿页也会转播总理演讲。

李总理昨午在面簿贴文说：“随着这一波奥密克戎疫情消退，我国疫情正在改善，新加坡人也在逐渐学会与病毒共存。”他因此将就这情况和我国接下来的步骤，发表全国讲话。

这是本地冠病疫情自2020年初暴发以来，李总理第九次就疫情形势发表全国讲话，上一次是去年10月9日。

卫生部长王乙康本月11日在政府抗疫跨部门工作小组记者会上说，本地冠病病例上个月26日已达到顶峰，病例之后稳步减少。

王乙康与马国卫生部长会面 将为完成接种者恢复陆空旅游

近几周，病例增幅也持续放缓，昨天的每周病例传播率是0.76，连续22天低于1。

与此同时，随着新马两国冠病疫情稳定并有所改善，两国卫生部长同意，应致力为完成疫苗接种者全面恢复航空与陆路旅游。

在吉隆坡进行公事访问的王乙康，昨天会见马来西亚卫生部长凯利。王乙康会后在面簿发文说，两人进行了坦诚和富有成果的讨论。

“我们一致认为，新加坡和马来西亚享有极佳和长期的双边关系，我们的人民之间有许多的联系和情感关系，但都被冠病疫情给打断了。”

王乙康说，为完成接种者全面恢复航空与陆路旅游，将重建因疫情而中断的民间联系。

新加坡目前已向马国开通航空与陆路疫苗接种者旅游通道（VTL），马国也将从4月1日起全面重开边境，完成接种者入境时免隔离。

随着本地疫情趋稳，我国下个目标是允许所有完成接种、来自“低风险”和“一般旅游类别”国家和地区的旅客入境时免隔离。

专家：现在是放宽旅游限制好时机

受访专家认为，现在是对完成疫苗接种者放宽旅游限制的好时机。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院副教授娜塔莎·霍华德（Natasha Howard）说：“以疫苗接种覆盖率和这一波奥密克戎疫情的病例减少而言，目前的情况已经是中短期内再好不过的了。”

国大苏瑞福公共卫生学院副院长古阿烈（Alex Cook）副教授也说，本地病例正在下降，是因为人口中有足够多的人免疫，病毒无法继续大肆传播。“这意味着输入病例对广大社区的风险很小，我们可以大幅放宽旅游限制。”

他认为，现阶段允许完成接种的旅客，或儿童，无须检测或隔离便可入境是合理的。而要求旅客接种，可避免给本地医院带来压力，也符合我国实施疫苗差异化措施的立场。无须测试或隔离也能让旅者更有信心，自己的计划不会被打乱。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授说，欧洲许多国家已发现，取消旅游限制和推出免隔离旅游，没有对疫情或医疗系统承受的压力产生太大影响。

“由于我们在新加坡有非常高的疫苗接种率，并且可获得最新的治疗和检测科技，我认为没有理由继续实行旅行限制。甚至可对未接种疫苗的旅客放宽旅行限制，因为疫苗在预防传播方面，作用非常有限。”