本地新增病例回落至四位数 住院病患减至951人

本地昨天新增8940起冠病确诊病例，在激增一天后回落至四位数。住院病患减至951人，再有六人因冠病病逝。

根据卫生部网站昨天更新的疫情数据，昨天新增的病例比前天少4226起。

不过前天病例比过去几天多，主要是因为一般在周末后，星期一检测到的病例会增加，并反映在星期二的数据。

住院病患人数是2月3日以后最低水平

截至昨天中午，共有951名病患住院，比前天少了72人，这也是自2月3日以后的最低水平，当天有932名冠病病患住院。

情况严重的病患从前天的165人减少至昨天的143人。其中117人需要输氧，比前天少24人，但在加护病房接受治疗的病患增加两名至26人。

新增本土病例中20岁至39岁病患占比最多

新增病例中，8749起是本土病例，其中通过抗原快速检测（ART）确诊的有7518起，核酸检测（PCR）呈阳的有1231起。其余191起是输入病例，有18起通过PCR检测确诊，另外173起通过ART检测确诊。

新增本土病例中占比最多的是20岁至39岁的病患，有3146人；60岁及以上病患有1509人；11岁及以下儿童有1154人。

每周病例传播率从0.74微增至0.76

在加护病房的病患中，20人至少60岁、五人年龄介于40岁至59岁，一人介于20岁至39岁。

需要输氧的患者中，102人在60岁及以上，11人介于40岁至59岁、两人介于20岁至39岁，12岁至19岁以及11岁以下则各有一人。

每周病例传播率从前天的0.74微增至0.76，连续22天低于1，意味着社区病例增幅趋缓。8381人在过去一天出院或完成隔离。

截至本月22日，有92％人口通过全国疫苗接种计划完成基本疫苗接种程序，71％人口注射了追加剂。

随着更多人完成疫苗接种和注射追加剂，过去28天确诊的39万7606起病例中，99.7％无症状或只出现轻微症状，需要输氧和进入加护病房的分别占0.3％和0.04％，病逝者占0.05％。

截至昨天中午，本地确诊病例累计104万4661起。累计死亡病例增至1220起。