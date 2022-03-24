从酒店到医院 服务的心不变

对于中途转换跑道者，冯家盛认为，保持好学及灵活应变心态很重要。“你也须具备心理韧性，碰到挫折时重新站起来。这样一来，你将获得一个很有意义的学习体验。”

在酒店业打拼35年的冯家盛前年转换跑道投入医疗业，如今是亚历山大医院住院运营和病患体验部主管，他借自身经验和技能，协助病患顺利康复。

冯家盛（61岁）从新加坡酒店协会酒店与旅游管理学院（SHATEC）毕业后，从前台服务人员升上管理层，曾在数家著名酒店服务。他工作之余不断进修，陆续考获管理学学士，以及工商管理学和酒店行政两项硕士学位。

约10年前，他加入一家精品酒店集团，担任集团总裁及酒店总经理等职务。冠病疫情前年初暴发，行业情景不明朗，该集团搁置翻新计划，同时又发生管理层更换。冯家盛同年5月与集团“金手握别”，8月加入亚历山大医院，担任病患体验部主管。

由于对所有细节照顾周到，提升住院体验的工作对他来说得心应手。疫情期间，当某病房禁止访客，他会让职员与病患的家属联系，为病患制作印有亲人问候语或照片的贴心卡片；亲属若无特别心意要传达，病患仍获院方制作的卡片。他也会嘱咐医院厨房为病患供应特别餐点，提振病患的士气。

目前工作虽与之前的有相似之处，冯家盛指出，酒店客户要享受悠闲假期，而病患则是无可奈何住院，在服务病患及看护者过程中尤其不能缺少同理心。

虽不是医疗人员，冯家盛同样站在抗疫前线。他去年初起同时兼任住院运营部主管等多项管理职务。其中一项重要任务是一旦冠病患者激增时，将普通病房在10天内转换成冠病病房，确保通风设备、防疫措施及医疗团队等安排迅速到位。

转行以来，冯家盛得用最短时间了解医院运作及复杂医疗术语，令他深深体会学无止境的道理。

对于中途转换跑道者，他认为，保持好学及灵活应变心态很重要。“你也须具备心理韧性，碰到挫折时重新站起来。这样一来，你将获得一个很有意义的学习体验。目前，我作为一名前酒店管理人员，就能积极为医疗领域做贡献。”