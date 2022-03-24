送院两小时无人看诊导致流产 国大医院道歉

怀孕36周妇女产道出血，送国大医院急诊室，称两小时无人看诊，血流不止，最后不幸流产。国大医院昨晚（23日）深夜发文告说，怀孕妇女罕见胎盘早剥，等两个小时送到产房时已经没有胎心，并表示妇女等候两小时被转到产房，是不应该发生的，对此表示抱歉。医院也承诺会检讨医院处理待产孕妇的管理流程，确保类似事件不再发生。夫妇表示感受到院方的诚意，但希望日后能够避免类似事件再次发生。

《联合早报》日前报道，怀有36周身孕的妇女在3月15日晚上发现产道出血，被紧急送往国立大学医院急诊部门。妇女称自己期间流血不止，但两小时无人看诊，最后被妇产科医生告知胎儿不幸心跳停止，夫妻俩伤心欲绝。

经过内部调查，国大医院昨晚（3月23日）就此事件发表声明。国大医院总裁林玉堂教授说，孕妇在3月15日晚上约10时35分送抵急诊部，医护人员立即为她进行检测，她的情况稳定，出血情况在送往医院途中有所缓解。

她的生命体征数据正常，并表示自己的疼痛属于轻微，护士评估她的疼痛指数为最高10等级中的第二等级。医护人员当时诊断，她的情况稳定，出血情况也在送往医院的过程中消退。“急诊部当时病人多，我们因此优先照看需要就医的患者，并把她安置在护理站旁，以便进行更密切的监测。”

临产孕妇在送到急诊部后，会直接送进产房。当时产房已满，妇女属于分娩早期，因此也安排让她尽快转到产房。“她等候两个小时，这种情况不应该发生，对此我们十分抱歉。我们应该为病患进行更密切的监测和护理，以及通知她关于病情的进展和转房的情况。”

病患被转进产房后，由两名高级顾问医生带领的团队立即为她诊治。超声扫描显示，胎儿因为胎盘早剝（placental abruption）导致心跳停止。这是一种罕见且不可预测的妊娠并发症。

林玉堂指出，目前所有感染冠病且怀孕36周以上的孕妇，都被送往本地的三间公共医院进行护理和分娩。尽管工作量有所增加，但医院有责任照顾病人。

“由于大量的患者因紧急冠病病情和非冠病临床病情入院，在疫情期间维持医院的高标准护理，充满挑战性。”

林玉堂也说，事发当晚国大医院在急诊部和产房，在照料另外三名感染冠病的待产患者，所有的医护人员都忙于处理所有紧急病例。

尽管如此，林玉堂承诺医院将检讨程序，在产房没有空位，要如何处理被送进急诊部的待产患者，以避免类似事件再发生。

院方表示，对此深感悲痛，将在这个困难时期继续为他们提供关怀和支持。

夫妇昨天（3月23日）与国大医院的临床和护理主管会面后，表示能够感受到院方的诚意，但两人丧子之痛仍无法释怀。

“我们对事发过程仍存有一些疑虑，尤其是为何让还在出血的孕妇在急诊部等上两个小时，希望院方可以给我们一个说法。我们深知意外无法避免，但如果及时尽力治疗，孩子是否就能保住？同时我们也希望日后能够避免类似事件再次发生。”

受访医生：胎盘早脱是罕见妊娠并发症

胎盘早脱是一种不可预测且少见的妊娠并发症，每100名产妇中约有一人遭遇此并发症，一旦胎盘脱落，几分钟内婴儿就可能因为缺氧等原因而夭折。

安微尼亚山医院妇产科专科医生蔡扬说，一旦发生胎盘早脱，腹中胎儿将在几分钟内面临生命危险。

因为胎盘是胎儿获得氧气及营养的唯一渠道，若是孕妇在家中发生胎盘早脱再赶往医院，胎儿被抢救回来的概率较低；若胎盘早脱发生在生产过程中，医生检测到胎儿胎心虚弱，则需要立刻进行剖腹产。

鹰阁医院妇产专科兼泌尿专科顾问医生钟耀伦说，产妇出现流血加疼痛的情况，一种可能是胎盘低置加产前阵痛，另一种情况则是胎盘脱落。

在这次事件中，没人能够判定妇女是在何时、是否在抵达医院后发生胎盘早脱的情况。不过一旦有流血加疼痛的情况出现，产妇通常会被推进产房，医生通过胎心监测（cardiotocography，简称CTG）检测胎儿的心跳，必要时立即进行剖腹产抢救。

钟耀伦指出，腹部创伤及损伤、高血压、吸烟史以及自身免疫性疾病（autoimmune disease）都可能增加胎盘早脱的几率。这次事件中产妇也曾确诊冠病，目前尚无资料证实两者间是否存在关联性；蔡扬也提出高龄孕妇和曾有过剖腹产史、都可能增加胎盘脱落的风险。

蔡扬说，目前约1%的产妇会遭遇胎盘早脱的问题。

由于这种并发症少见且无法预判，高风险产妇也没有办法采取针对性的预防措施，因此产妇只能避免用力不当、及时观察胎动，是否出血及是否有阵痛等来提高警惕。