屡犯交通法令 阿叔酒驾判监终身吊牌

已三次触犯交通法令被控上庭的阿叔又酒驾，这次撞上巴士造成5000多元损失，还对警察爆粗口，被判坐牢五个月又一周，罚款2万5000元，终身吊销执照。

这起事件发生在去年4月20日晚上10时53分，地点在忠邦军营对面的巴士站。

涉案的是61岁的柯顺河（译音），他昨天（3月23日）承认3项触犯交通法令以及对公务员爆粗口等控状。

案情显示，被告案发当天傍晚6时半，到位于义顺的胡姬乡村俱乐部打高尔夫球，事后与朋友在小吃店喝了两个多小时的酒，直到晚上9时45分才离开。

被告原本开车回三巴旺一带惹兰克慕宁（Jalan Kemuning）的住家，但途中没有注意路况，在倒退车子时，撞上一辆停在巴士站的巴士。

巴士当时正停在巴士站让乘客下车，所幸意外没有造成乘客或司机受伤。

车祸造成巴士前方有凹陷和刮痕，陆路交通管理局蒙受5246元的损失，被告也对此做出赔偿。

庭上揭露，被告在1994年至2002年间，有三次触犯交通法令的案底，包括酒后驾驶、无照驾驶、以及开车没开车头灯等。被告也在2020年，因超速驾驶而接获销案罚款。

被告律师代他求情时表示，被告已经写了信向他侮辱的警员道歉。

法官下判时指出，虽然被告上一次酒驾是在2002年，但这已经是他第四次因触犯交通法令而必须出庭。

完整报道，请翻阅2022年3月24日的《新明日报》。