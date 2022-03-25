李显龙总理：果断迈向与冠病共存

李显龙总理昨天就冠病疫情发表全国讲话时说，在决定多快放宽防疫限制、放宽多少的时候，政府深知不能让医护人员和医疗系统所承受的压力达到极限。但与此同时，我国必须衡量严格的防疫措施对企业和经济的冲击，以及对社群之间的互动交流造成的影响等。因此，政府在考虑上述所有因素后，决定根据早前制定的五大简化措施进一步放宽。

随着奥密克戎疫情高峰已过，医疗系统情况也逐渐趋稳，我国决定进一步放宽安全管理措施，果断地迈向与冠病共存。下周二（3月29日）起，社交聚会、堂食和家庭访客人数，将从目前的五人增至10人。人们在户外可选择不戴口罩，但室内仍须戴口罩。

李显龙总理昨天（24日）上午11时就冠病疫情发表题为《迈入新阶段》的全国讲话时指出，新加坡与冠病对抗的战役已进入重要转折点，我国接下来将果断地迈向与冠病共存。

“我国迎来了抗疫历程的一个重要里程碑。本地绝大部分人口已完成疫苗接种，几乎所有符合条件的人也打了追加剂。奥密克戎毒株引发的疫情已经达到顶峰，开始缓和下来。许多人也曾染病并已经康复，所以我们的群体免疫力更高了。”

本地确诊病例在上月22日达到2万6032起的高峰，之后逐渐趋缓，过去一周的每日新增病例介于7000多至1万3000多起。昨天新增8478起病例，目前有873名冠病病患住院。

李总理强调，更重要的是，本地医疗系统始终保持坚韧，尽管在奥密克戎疫情最严重时，承受相当大的压力，但仍挺过了难关。如今医院的负担依然沉重，不过看诊压力已减缓。

“在决定多快放宽限制、放宽多少的时候，我们深知不能让医护人员和医疗系统所承受的压力达到极限。”

与此同时，我国也必须衡量严格的防疫措施对企业和经济的冲击，以及对孩童学习或是年轻人、家庭和社群之间的互动交流造成的影响。政府在考虑上述所有因素后，决定根据早前制定的五大简化措施进一步放宽。

下周二起，人们在户外可选择不戴口罩，但室内仍须强制戴口罩，因为病毒在户外传播的风险比室内低得多。

根据卫生部文告，须戴口罩的室内场所，包括办公楼、购物商场、电梯、巴士和地铁、小贩中心、咖啡店、湿巴刹、组屋商店和其他店屋，以及课室和图书馆。

卫生部：就算在户外 若人多公众仍应戴口罩

可不戴口罩的户外场所则包括组屋底层、组屋商店外的走道、巴士站、自然通风的巴士转换站、开放式空间如公园、草场和自然步道，以及露天的有盖走道和桥梁。

学校和民众俱乐部等场所也可恢复大组歌唱活动，但须戴口罩。卫生部鼓励民众即使在户外也继续戴口罩，尤其是人多的地方。

此外，包括小贩中心和咖啡店在内的所有食肆，可允许最多10名完成接种者同桌用餐，但这些食肆须在入口处实行疫苗接种差异化措施检查。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨天在记者会上说，当局了解一些餐饮业者较难设立安全管理设施，尤其是咖啡店和小贩中心。为帮助这些业者减轻营运负担，政府将允许所有食肆让最多五名完成接种者同桌用餐，而无须在入口处实行差异化措施检查。

至于边境措施方面，从4月1日起，我国将实行简化的疫苗接种者旅游框架。航空和海路旅客若完成接种，只须在出发前的48小时内做冠病检测，入境我国后不必再检测和隔离。

李总理吁公众不要彻底松懈

李总理提醒，防疫措施和跨境旅游限制的改变，意味着新加坡正大步迈向与冠病共存，但这不等于全面放宽所有限制。他吁请民众不要彻底放松警惕，因为随着互动增加，日后有可能迎来新一波疫情。

哈莉玛总统昨天也在面簿发文说，斋戒月即将到来，相信很多人都期待与亲友团聚。“我们能走到这一步，全靠大家的坚持与合作。让我们各尽其责，继续朝这个方向前进。”