通过陆路往返新马 完成疫苗接种旅客免检测隔离

4月1日起，所有完成冠病疫苗接种的旅客，只要通过陆路往返新加坡和马来西亚，不论乘搭何种交通工具，都无须检测或隔离。

目前，旅客若经由陆路关卡往返两国，得通过疫苗接种者旅游通道（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）乘搭指定巴士。新马进一步开放陆路边境后，完成疫苗接种者可驾驶自己的汽车或电单车过关卡，新柔长堤预料将恢复疫情前熙熙攘攘的景象。

李显龙总理昨天（3月24日）发表全国讲话后，同马来西亚首相依斯迈沙比里通电话，两位领导人同意进一步开放新马陆路与航空边境，并在下午约4时发表联合声明宣布消息。

根据声明，两人通话时肯定了新马两国为各自人口接种疫苗和应对冠病方面取得的良好进展，他们也谈及航空与陆路VTL在恢复跨境旅游方面的进度。随着新马过渡到与冠病共存，两人同意，进一步重新开放陆地边境是合时宜的。

我国贸工部昨天下午也发文告说，本月31日晚上11时59分起，所有完成疫苗接种的旅客和未接种疫苗的12岁及以下儿童，往返新马时无须接受离境前检测，或是在抵新后自行进行抗原快速检测（ART）。他们也无须履行居家通知。

调整后的边境规定适用于各类别旅客，包括完成疫苗接种的马国货运人员。但是，任职于建筑、海事船厂与加工业、获原则性批准的非马来西亚籍工作证件持有人，仍须获人力部的入境批准，并在抵境时满足当局的入职要求。

跨境公共巴士服务将逐步恢复

新马陆路VTL每日单向通关人数配额目前是3420人。进一步开放陆路边境后，除了现有的VTL巴士服务，完成疫苗接种者也能驾驶私家车，如汽车和电单车，通过新柔长堤或大士第二通道出入新马。两国也在逐步恢复其他交通方式，包括跨境公共巴士服务。

疫情暴发前，新柔长堤是全球最繁忙的陆路关卡之一，每天约有35万人次和5万辆各类交通工具往来，其中不少是每日往返的打工者。

李总理昨天在联合声明中说：“新加坡和马来西亚有着深厚、友好和多面向的关系，民间关系也十分牢固。今天的宣布是我们过渡到与冠病共存的重要里程碑。它反映了双方在整个疫情期间强有力的合作，并将帮助两国在这场危机中越战越勇。”

依斯迈沙比里也说，4月1日当天，马国不仅将向国际旅客重新开放边境，在促进与新加坡的跨境旅游方面，也是另一个重要里程碑。

“今天的宣布反映两国之间长期的关系和多方面的合作，以及牢固的民间关系。这必将有助于疫后复苏工作，对两国人民的经济和生活产生积极影响。”

柔佛新任州务大臣翁哈菲兹昨天在面簿发文说，柔佛州在中央政府的协助下，为新马开放陆路边境做好一切可能的准备，确保两国人民能舒适通关。

从新加坡搭飞机入境马国 只须做ART检测

至于从新加坡搭机入境马国，马国卫生部长凯利昨天召开记者会宣布，完成疫苗接种者仍须在入境马国前两天接受检测，但只须做ART检测，而不是目前的核酸检测（PCR）。

所有已完成疫苗接种的航空旅客，仍然必须在入境马国前下载马国卫生部的防疫手机应用MySejahtera，并填写所有个人资料，包括入境前两天的检测结果。

至于是否增加往来新马航班，凯利说，两国政府交由航空公司自行决定，不必再受到之前VTL计划的限制。

除了马国，我国也将从4月1日起大幅放宽对其他国家或地区的旅游限制。完成疫苗接种的旅客，和未接种疫苗的12岁及以下儿童，通过航空或海路抵境，只须在出发前48小时内接受检测，抵境后无须再做ART自检或履行居家通知。