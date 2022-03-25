卫生部：不打虽仍算“完成接种” 年满80岁及共病症者应打第二剂追加剂

美国疾病控制与预防中心数据显示，在奥密克戎肆虐期间，施打第三剂疫苗后的第四个月，预防住院效能降至78％。本地冠病疫苗专家团建议，鼓励年满80岁、住院护理设施住户，以及患有共病症的公众，注射第二剂追加剂。

卫生部接受冠病疫苗专家团建议，鼓励年满80岁、住院护理设施住户，以及患有共病症的公众，注射第二剂追加剂。这不是强制性的，无论是否接种额外追加剂，都不会影响现有的疫苗接种状态。

两剂追加剂之间应该相隔约五个月，接种详情日后公布。

抗疫跨部门工作小组昨天（3月24日）宣布这项消息。卫生部发文告说：“随着我们恢复正常活动，这么做可确保高危群体仍能获得高度保护。”

疫苗专家团解释，根据本地数据，注射第三剂信使核糖核酸（mRNA）疫苗可为公众提供持续保护，避免感染重症。即便如此，保护作用仍会逐渐消退，尤其是年满80岁或患有共病症（comorbidities）的公众。

这包括患有心、肺、肾脏、肝脏或其他器官慢性疾病的患者。

美国疾病控制与预防中心数据显示，在奥密克戎变种毒株肆虐期间，施打第三剂疫苗的两个月后，疫苗预防住院的效能为91％，到了第四个月降至78％。根据以色列的数据，注射第四剂疫苗对八旬以上的年长者好处最大。

至于住院护理设施住户，专家团说，由于他们一般患有共病症，因此就算未满80岁，也鼓励他们施打第二剂追加剂。

卫生部长王乙康强调：“就算没有接种第四剂疫苗，人们还是能保有‘完成接种’的状态。但为保护大家免患重病，强烈鼓励高风险者注射第四剂疫苗。”

除了这三个指定群体外，专家团未针对年纪较轻且身体健康的公众做出任何建议。

逐渐关闭接种中心 腾出空间供其他用途

卫生部医药服务总监麦锡威副教授说，这类公众对疫苗的免疫反应较佳，患重病的风险较低，疫苗保护作用递减速度也没有年长者快，现有的免疫保护仍然足够。专家团因此没有提出建议，而是会继续留意本地和国际情况。

截至本月22日，超过92％的本地人口已完成基本疫苗接种程序，71％注射了追加剂。5岁至11岁孩童也有超过76％注射了首剂疫苗。

因此，卫生部会逐渐减少疫苗接种中心的数量，腾出空间供其他用途。设在马林百列民众俱乐部的接种中心下个月30日停止运作，兀兰和义顺东民众俱乐部的中心则运作至5月31日。

13个儿童疫苗接种中心分阶段关闭，其中12个运作至下个月底，卫生部计划5月至7月间进一步从12个减至两个。还未接受基本疫苗接种程序的孩童，往后能到指定公共卫生防范诊所和综合诊疗所注射疫苗。