称宝马没停好开不过去 劳斯莱斯占道酿车龙掀争论

指路边宝马没停好，车尾“挡道”，劳斯莱斯司机称开不过去，停路上近半小时，引致后方10多辆车堵成“车龙”，众人怨声载道。

事故发生在昨天（3月24日）下午约1时，地点位于中峇鲁一带，在成保路（Seng Poh Road）58号店铺前的路段。

一名目击的男子认为劳斯莱斯其实有足够空间开过去，但他屡劝对方不听，于是气得拍下当时的视频并放上社交媒体。

根据时长55秒的视频，一辆白色劳斯莱斯在路上停着，驾驶豪车的司机跟拍视频的男子争论，称自己是因为怕撞到车尾太过“突出”的宝马才停下，不过男子则反驳：“本来位置就够的，完全能直接开过去……”

豪车司机回嘴问：“为什么你要那么鸡婆？要是我开过去的话，如果撞到，是不是你负责赔偿？”

视频画面也见一名洋女士尝试着调解两人纠纷但不果，并建议豪车司机可慢慢开过去，但对方不听，导致后方越来越多车辆被堵住。

《新明日报》记者辗转联系上拍摄视频的林先生（39岁，摄影师），他受访称当时赶着去拍摄场景，看到路上莫名堵车，后方“车龙”也一直按车笛，他忍无可忍才跟劳斯莱斯司机争论。

林先生说：“当时很气愤，不理解为何劳斯莱斯司机要耽误那么多辆车，浪费大家20多分钟的时间，我觉得这是非常自私的行为。”

据《新明日报》了解，驾驶宝马的40多岁男子后来提着大包小包返回来，把车开走后，才结束这场闹剧。

完整报道，请翻阅2022年3月25日的《新明日报》。