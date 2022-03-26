义安公司捐1500万元 为所有中学生订阅六年母语电子报和刊物

义安公司捐赠1500万元给教育部，作为下来六年为所有中学生订阅电子报的费用。学生可上网阅读新报业媒体信托旗下的母语学生报和刊物，接触新闻时事。母语教师也能利用电子报的资源，丰富教学内容。

教育部、义安公司和新报业媒体昨天（3月25日）在伊布拉欣中学签署谅解备忘录，推出“新闻在指尖”计划。

根据备忘录，义安公司今年起至2027年每年捐赠250万元给教育部，为中学生订购电子报。此外，所有中小学、初级学院和励仁高中母语教师也可登录使用新报业媒体旗下的母语报网站和数码内容，作为教材。

修读华文的中学生今年起会获得早报校园（ZBSchools.sg）电子账号，可登录阅读电子版的学生报《逗号》和《联合早报》，并利用早报校园的多媒体学习资源。修马来文和淡米尔文的学生，也可阅读相关的母语学生报和刊物。

教育部将与新报业媒体合作，为教师提供使用新闻素材的教学建议，培养学生的阅读习惯。

教育部长陈振声、义安公司总理张伟伟和新报业媒体主席许文远到场见证签约仪式。教育部教育总司长王斯芸、义安公司副总理兼慈善献捐小组委员会主任张绵耀和新报业媒体集团总裁张丽琳代表三方签约。

陈振声致辞时强调双语教育的重要，指出扎实的双语文化基础将为新加坡人带来更多机遇。

他也说，在信息多元的网络时代，引导学生分辨和厘清信息是教育的其中一项重要工作。“通过这项协作，学生可获取可靠的新闻来源，扩大他们对时下课题的视野，加强对时事的敏锐度。”

教育部也会和新报业媒体探讨深化协作，借助媒体的专长来提升学生学习体验，以及教师专业发展。

陈振声举例说，新报业媒体可与学校合作，让学生有机会与新闻工作者交流，认识新闻工作。教师也可到新报业媒体实习，把经验带回课室，同时与新闻室分享学生阅报的体验，相互协作。

许文远：希望把计划推广到小学

许文远致辞时也感谢义安公司的鼎力支持。他说：“这只是个开始，等我们筹集更多资源，希望把这个计划推广到全国所有小学。我们的母语政策，不是为了让学生在学校考试考到A，然后与母语一刀两断。

“我们要帮助他们打好基础，在亚洲经济成长故事中，发挥他们的专长……推动年轻一代学习和掌握母语的工作不可能立竿见影，但是众志成城，希望社会上有更多像义安公司这样的伙伴，跟我们一起努力。”

张伟伟说，义安公司坚信教育的重要，积极投入资源培育莘莘学子。“我们很高兴与教育部和新报业媒体合作，也希望这项计划能鼓励学生多接触母语，吸收课本以外的知识。”

陈振声昨天也走访伊布拉欣中学，以了解教师如何利用新闻辅助母语教学，并与师生交流。

伊布拉欣中学华文科主任洪冰莹受访时说，教师会利用电子报的资源辅助教学，让学生认识时事课题，并举办班级辩论等学习活动。“不论是口试或写作，学生都得积累素材。读报是一个途径，可让学生接触不同课题。”

中三学生冯维俊（15岁）认为，学生报的题材比较贴近学生生活，一篇有关睡眠不足的报道就引起他的共鸣。有了电子账号后，同学们可随时上网阅读，自主学习。