新马陆路边境重开 餐饮业者拟调薪盼员工回流

新马陆路边境即将重开，将缓解本地各行各业马国员工短缺的问题，一些饮食业者有意上调薪水，幅度达10%，以此吸引有经验的员工回流。

从4月1日起，所有完成冠病疫苗接种者，只要通过陆路往返新加坡和马来西亚，不论乘搭何种交通工具，都无须检测或隔离。随着前天（3月24日）这项宣布的出台，因疫情原因边境管制严格，无法在这期间聘请到马国籍员工的本地各领域业者，纷纷计划开始展开招聘活动。

发传人肉骨茶业者蔡翠翠受访时说，疫情时期共有五名马国籍员工回国，现在两间店面计划在外籍员工配额允许的情况下聘请16名外籍员工，其中一半是马国员工。

蔡翠翠说：“疫情前，马国员工占我们员工人数的20%。现在两国边境开放，我们也在积极招聘员工，尤其是有经验的，毕竟新手还需要时间才能适应。我们也有意上调薪水10%，来吸引有经验的员工。”

牛车水珍珠大厦的头等舱脚底按摩老板尤志杰也向《新明日报》透露，目前正在安排疫情期间回返马来西亚的两名有经验与手艺佳的按摩师重回本地工作。

尤志杰也会提供更吸引人的招聘配套，吸引有经验与技术的按摩师。

“随着两国边境的重新开放，更多有经验的按摩师将可以回到本地工作。这是我们乐见的，尤其我们位于义顺纳福城的第二家店将在下个月初开幕，这能协助解决人手短缺的问题。”

完整报道，请翻阅2022年3月26日的《新明日报》。