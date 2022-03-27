庆祝国民服役55周年 百万服役人员将获100元礼券

国民服役55周年庆祝活动主题为“毅勇相承”，其中的答谢配套将为所有今年入伍、现役和退役的全职国民服役人员和战备军警派发100元的电子礼券。这些礼券可用于零售和餐饮场所，会从今年中开始，通过LifeSG手机应用发放。

为庆祝今年国民服役55周年，政府将派发价值各100元的礼券给近100万名现役和退役的国民服役人员。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈昨天到马裕军营（Maju Camp）视察新加坡陆军部队2000人的动员演习，并宣布从现在至年底的国民服役55周年（NS55）庆祝活动细节。

庆祝活动主题为“毅勇相承”（Generations of Strength），其中的答谢配套（Recognition Package）将为所有今年入伍、现役和退役的全职国民服役人员和战备军警派发100元的电子礼券。五年前我国庆祝国民服役50周年时，也曾派发100元礼券。

这些礼券可用于零售和餐饮场所，会从今年中开始，通过LifeSG手机应用发放。现役和战备军警也将免费获得战备军人协会（SAFRA）或内政团队战备人员协会（Home TeamNS）的一年会员资格。

扎吉哈受访时说，这项答谢配套不足以代表现役和退役人员为国民服役所做的贡献，但能够代表大家感谢服役人员在保家卫国方面扮演重要角色。

他也强调，过去一个月的乌克兰战争凸显保卫国家的责任只能靠新加坡人自己承担。

“我们能看到乌克兰人的抗战有多艰难。这是我们应记取的一堂课，这让我很庆幸我国在过去55年里推行国民服役制度。”

陆军开放日 5月底在F1维修大楼举行

一等中士（战备）韩志伟（32岁）是昨天被动员的精卫兵735营战备军人之一。他受访时说，虽然须要在日常生活中抽出时间来履行战备军人的义务，但这是非常有必要的，而家人与雇主的支持也让他无后顾之忧，能放心地接受军训。这让他在有需要时，能以专业与正确的方式保卫新加坡。

对于政府将派发的礼券，他说：“这当然很有用，因为我有妻儿，会用它来购买一些小孩的用品。”

另外，若疫情许可，陆军开放日将于今年5月28日至30日在滨海湾的F1维修大楼举行，包括举办国民服役55周年庆展览。之后，展览和部分项目会走入邻里，分别于6月3日至5日在榜鹅和6月10日至12日在碧山举行。这项活动也会从5月13日至6月12日在线上进行。

当局也会在市中心推出“国民服役55周年互动探索之旅（NS55 Interactive Trail），民众可在至少七个地点通过增强实镜和虚拟实镜技术，学习与了解这些地点对国民服役的意义。这些地点包括福康宁公园、克里门梭大道（Clemenceau Avenue）、中央消防局、日本占领时期死难人民纪念碑公园、新加坡管理大学、滨海艺术中心，以及滨海湾浮动舞台。

国民服役55周年的压轴活动是年底在滨海湾浮动舞台举行的基本军事训练毕业礼与预备役人员结业礼（MINDEF Reserve Parade）。这场联合典礼也代表着保家卫国的责任代代传承，国民服役人员将继续以坚定不移的力量和决心履行保卫和守护新加坡的重要使命。