华文大比拼吸引178所中小学参赛 历来最多

各校华文好手线上一较高下，今年的华文大比拼吸引了178所中小学报名，参赛学校历来最多。

超过4200名学生昨天上午通过华为云战略伙伴ULearning网上教育平台完成初赛。

四德女中母语双周活动加入华文大比拼内容

四德女中今年共有155名中二至中四生报名参加比赛，是该校历年参赛人数最多的一次。母语部主任韩爱玲（46岁）受访时表示，这得益于教师们在校内母语双周活动上加入了华文大比拼的内容，激起了学生参赛的兴趣。

她说：“老师们在班级进行母语双周活动时，发现学生对华文大比拼的环节反应热烈，我们就借机向她们介绍这个比赛并鼓励她们参加。此外，我们也发现华文大比拼的题目涵盖范围很广，有不少是扩展到生活上的语言应用，因此我们希望借比赛的机会，让学生多了解课本以外的华文常识，增广见闻。”

第九届华文大比拼的题目延续往年的形式，考查学生整体的语文水平，包括中英翻译、看图猜成语、文学、时事，以及生活用语等。

淡马锡初级学院中二生陈子卿完成初赛后，直言题目很有挑战性。“华文大比拼的问题五花八门，出题的切入点也非常出乎意料，比如‘宰相肚里能撑船’这句俗语，平时学习时最多就是了解句子的意思和用法，谁会想到题目会问俗语中的宰相指的是谁？此外，初赛内的翻译题也很考验大家平日对华文词汇的敏感度，因为有些题目的选项非常接近，就一字之差。”

来自康培小学的小五生谢心语（11岁）曾和妈妈一起观看往届华文大比拼的决赛视频，也因此对这场趣味竞赛产生了兴趣，所以今年校内老师鼓励学生参赛时，她就报名了。

虽然谢心语是初次参赛，但她一点不紧张。她说：“尽力就好，比起结果，我觉得更重要的是参赛过程中收获到的知识和比赛经验。我花了不少时间准备，在备赛过程中学到了很多课文以外的知识，老师也给了我们很多参考资料和网站来练习，还教了我们一些答题技巧，这些都让我受益匪浅。”

取得最高平均得分的三所中小学参赛学校的学生，将于4月23日（星期六）在新报业媒体大楼与其他队伍现场较量。决赛也会于当天下午2时进行现场线上直播，zaobao.sg、早报校园（zbschools.sg）、中学生数码双周刊《逗号》和小学生双周刊《大拇指》的面簿页面将同步播出。

全国华文大比拼由新报业媒体华文媒体集团与南洋女子中学校联办，中国工商银行新加坡分行联合呈献，并获得推广华文学习委员会、讲华语运动和全国翻译委员会的支持。华为国际有限公司为比赛的技术合作伙伴。