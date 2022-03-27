女佣频频拭泪 危站八楼墙沿

女佣危站八楼墙沿，频频拭泪闹跳楼，民防人员及时赶到救人，约两小时后抬人进屋。

这起事件发生于今早（3月27日）8时30分左右，地点是武吉巴督东4道第265座组屋。

《新明日报》接获读者通知，记者抵达时发现已有超过30名公众聚集，警方也已封锁现场。

在附近咖啡店工作的黄先生（70岁）听说有人闹跳楼后，赶紧到现场查看情况。“当时我身旁的男居民告诉我，他已报警。”

公众林女士（49岁，会计）也称，相信女佣是自己从窗户爬出来的，期间一直在哭。“可能是压力太大了，她站在窗外已有一个多小时。”

据观察，女佣站在八楼外的墙沿，警方与消防人员分别在七楼至十楼驻守，八楼还有一名警员从厕所窗户探头与女佣沟通。

正当民防人员准备从10楼撒网时，驻守在八楼的民防人员成功与女佣协商，并在五分钟内将女佣抱入屋内，女佣全程并无反抗。现场公众目睹此景，纷纷鼓掌欢呼。警方在10时左右解封现场。

居住在事发单位对面的鲁哈（52岁，巴士车长）受访时表示，事发时曾听见女子用印尼话与民防人员交谈。

“我也住八楼，女子就站在我正对面的单位外，我当时特别害怕她会跳下来，内心不断祈祷她平安无事。”

民防部队受询时证实这起事件，民防人员抵达现场后铺设安全气垫，也派遣民防灾难拯救队（DART）人员到场，以防万一。

警方受询时表示，今早8时42分接获通报，事发后一名27岁女子在精神健康法令下被逮捕。无人在事故中受伤。

完整报道，请翻阅2022年3月27日的《新明日报》。