明天起观看体育赛事戴口罩能欢呼 观众获准在指定空间用餐

明天起，在户外运动时不必戴口罩，观看体育赛事的公众只要戴口罩就能欢呼歌唱，他们也获准在指定空间用餐。

本地明天起进一步放宽安全管理措施。新加坡体育理事会昨天发文告，宣布在同一天放宽体育和体能活动以及相关设施的安全措施。

人们在户外运动时可选择不戴口罩，但室内仍须强制戴口罩，除非进行激烈运动。未戴口罩的运动可最多10人一组，但组与组之间须保持至少一米距离。

能够容纳超过1000人并符合消防安全要求的场地，只要参与者运动时戴口罩，获准容纳的人数从目前场地容量顶限的50％提高到75％。

课程人数方面，无须戴口罩的室内运动课人数不再设限，但参与者须都已完成接种。参与者可最多10人一组，但各组之间须保持一米距离，也不能有互动。

未接种冠病疫苗的12岁及以下儿童，也能进入实施疫苗接种差异化措施的体育设施，但每堂课只允许最多10人。户外运动课则允许最多50人，但同样须分成10人一组。

体育赛事的观赛人数顶限也放宽。只要人数不超过场地容量顶限的75％，就能有超过1000人观赛，否则以1000人为顶限。观众也获准在戴口罩时欢呼、歌唱或吹口哨。体理会也允许观众用餐，但只限指定用餐空间，观众席则仍禁止用餐。

在室内场所进行体育和体能活动时同样能够提供餐饮，但用餐时只允许最多10人一组，各组之间也不能交流。

至于涉及预赛或排位赛的体育赛事，每场比赛任何时候只允许最多10人，除非是在ActiveSG、人民协会设施或体理会批准的私人体育设施等特定场所举行。

为了防止大量参赛者聚集，体理会建议主办方分不同时间段或日期举办赛事。

符合最新安全管理措施的运动项目则不再须要提前获得体理会批准，只有不符合这些措施，例如超过人数限制的比赛，才须提前至少14天向当局提交申请。体理会提醒主办方在获得批准前，不应该宣传这些活动。

在公园和组屋底层等公共空间开办大型户外运动课的教练，同样不必向体理会提交申请，但仍须确保课程符合人数限制等安全措施。他们也须在开课前获得场所负责人的批准。