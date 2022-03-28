本地新增4848起病例 近两个月来最少

本地昨天新增4848起新冠病病例，住院病患减至694人，再有四人因冠病病逝。

根据卫生部网站昨晚更新的数据，昨天的新增病例比前天少1586起。这也是本地自2月3日以来的最低水平，当天有4297人确诊。

住院病患减少37人

住院病患比前天减少37人，病情严重者也从前天的117人减至108人，其中86人需要输氧，比前天少七人。需输氧病患中，78人为60岁及以上，七人介于40岁至59岁，另有一人介于20岁至39岁。

在加护病房接受治疗的病患则有22人，比前天少两人。其中60岁及以上者有16人，五人介于40岁至59岁，一人介于20岁至39岁。

新增病例中，4747起是本土病例，其余101起是输入病例。本土病例中，通过抗原快速检测（ART）确诊的有4221起，核酸检测（PCR）呈阳的则有526起。

新增本土病例20岁至39岁占多数

新增的本土病例仍以20岁至39岁的病患占多数，有1635人；60岁及以上的有909人；11岁及以下的儿童有669人。

每周社区病例传播率降至0.75，连续26天低于1，意味着社区病例增幅趋缓。7391人在过去一天出院或完成隔离。

截至本月26日，有92％的人口通过全国疫苗接种计划完成基本疫苗接种程序，71％注射了追加剂。

过去28天有35万6750人感染冠病，99.7％无症状或只出现轻微症状，需要输氧和进入加护病房的分别占0.3％和0.03％，病逝者占0.05％。

截至昨天中午，本地确诊病例累计107万2005起。累计死亡病例增至1250起。