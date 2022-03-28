有更长跑道服务居民 行动党盛港新团队亮相 三年轻新人背景多元

领导盛港新团队的前高级政务部长蓝彬明医生受访时说，团队在大选后听取反馈，推出更具多元代表性的阵容。新团队有年轻母亲黎曦怡，埃尔米和凌炜鸿则分别关注数码通识和年长者需求等课题。

更年轻、更多元、更实地了解基层需求——在盛港集选区失利两年后，人民行动党在那里重组团队，委任新的支部主席。集选区的四人团队中，除了服务盛港西区多年的前高级政务部长蓝彬明医生，其他三人皆是新面孔。

三名支部新主席分别是盛港中支部的埃尔米（Elmie Nekmat，40岁）、盛港北的黎曦怡（36岁，美食网站Burpple首席战略官）和盛港东的凌炜鸿（41岁，律师）。

新团队昨天（3月27日）上午首次集体亮相，他们和约20名党工在区内的安谷路第350A座组屋底层为273户居民派发日用品、口罩和超市购物券。

蓝彬明在活动后受访时说，选在昨天宣布人事变动是为了让新的支部主席有更长的跑道为居民服务，给他们足够时间与居民互动，让居民认识他们。

“下届大选预计是在2025年左右，我们还有两三年的时间，是相当长的跑道。我相信我们有足够时间跟居民互动，尽我们的能力协助他们。”

上届大选，由全国职工总会秘书长黄志明、蓝彬明、前高级政务次长安宁·阿敏和律师黎鸿业组成的行动党团队，以47.88％的得票率不敌工人党团队。

蓝彬明说，团队在大选后听取反馈，推出更具多元代表性的阵容。有别于上届大选的“男团”，新团队出现了年轻母亲黎曦怡，埃尔米和凌炜鸿则分别关注数码通识和年长者需求等课题。三人过去一年都在盛港服务。

至于三名新人是否也会受委为基层组织顾问，蓝彬明说，党支部主席是政治任命，基层组织顾问的任命则应由人民协会作出相应的宣布。

行动党昨天发表声明说，上届大选领军的黄志明将担任新团队的顾问。安宁·阿敏和黎鸿业也会在过渡期提供协助，让团队能继续为居民服务。

黄志明昨天在面簿贴文指出，埃尔米、黎曦怡和凌炜鸿接任支部主席，是为了提携后进党员。就自己下来的动向，他通过电邮答复《联合早报》询问时说，他仍致力于为国家和国民服务。

“无论怎么安排，我会继续在党需要我的地方献力。对我而言最重要的是，无论在什么岗位，关键是能够为我所服务的民众在生活上带来有意义的改变。”

安宁·阿敏和黎鸿业昨天在各自的面簿页面上，对外介绍他们个别支部的接班人。但他们受询时，同样没有透露关于下来动向的更多消息。安宁·阿敏说，他将继续在能力范围内服务社区。

黎鸿业则说：“行动党掀开了在盛港新的一章，但我仍会继续在需要我的地方为党和人民服务。”

分析：提早宣布新排阵 行动党有意夺回盛港

受访观察家认为，行动党选在离下届大选还相当久的时间点上及早宣布新排阵，显示行动党有意在下届大选从反对党手中夺回这个集选区。目前坐镇盛港的工人党因原议员辣玉莎在国会撒谎、国会将工人党领导人在事件中的责任移交总检察署调查而疲于应付，这也可能为行动党在盛港主动出击提供了契机。

新加坡管理大学法学院副教授陈庆文受访时说：“如果说行动党试图趁工人党在重整旗鼓和忙着应付内部问题的时候把握战略优势，这并不令人意外。”

然而，纵观上届大选的行动党团队，四人中有三人担任政治职务者。昨天亮相的新团队，则只有蓝彬明曾担任政治职务。陈庆文说，行动党重新布阵虽然是试图对大选成绩作出回应，但选民不免会“对新阵容如此缺乏火力感到惊讶”。

“这个排阵显示，尽管工人党受到辣玉莎辞职和国会特权会员会报告带来的困扰，但行动党没有因此而高估他们在盛港的民意支持。行动党目前都没有做好将任何政治职务者调到盛港的准备，看得出他们仍采取非常谨慎的态度。”

行动党盛港支部新主席档案

埃尔米（Elmie Nekmat）

支部：盛港中

年龄：40岁

职业：新加坡国立大学传播及新媒体系副教授

基层经历：2016年起当党工，曾在行动党青年团和马来事务署服务，2021年起在盛港倡导数码安全措施

上届大选后，我调派到盛港。我在这里能做得更多，包括帮助年轻家庭。我是四名孩子的父亲，所以更能了解年轻家长的担忧。作为一名学者，我也常和年轻人打交道。我想要更好地了解青年的抱负，尤其是他们在数码经济里如何保持关联和竞争力，还须具备哪些要素才能胜任未来的工作。

黎曦怡

支部：盛港北

年龄：36岁

职业：美食网站Burpple首席战略官

基层经历：2009年起当党工，2019年至2020年间担任行动党政策论坛主席

在协助青年发挥潜力方面，我希望能借助我过去在全国青年理事会和年轻妇女领袖联谊会服务的经验，参与盛港青少年的职业发展。我也会竭力推动在心理健康课题上的教育工作，为居民提供更多求助渠道。

凌炜鸿

支部：盛港东

年龄：41岁

职业：律师

基层经历：2015年起当党工，2016年至2018年间曾任兀兰支部助理秘书，2021年4月出任盛港中支部秘书