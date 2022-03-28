多媒体设计师转当社工

佘智雄对青少年的辅导工作很感兴趣，也希望通过自身经历鼓励和影响他们。

妻子的“好介绍”让多媒体设计师决定转换跑道，不仅成为数个社区和家庭服务中心的社工，还用了三年攻读蒙纳士大学的社工学位。

佘智雄（40岁）是生命泉社区服务（Riverlife Community Services，简称RCS）中心负责人。

他拥有多媒体高级文凭，当了六年的多媒体设计师后，受持社工学位的妻子影响，加上一心想协助游离青少年，毅然加入社工行列。

“我年少时相当叛逆，念中学时常翘课，抽烟和喝酒，结交许多损友，所幸没加入私会党。一直到了25岁时，我回到教会，才戒掉烟酒，跟家人的疏离关系也更为亲密。

“多希望当时有个好导师，可以给我指引，我因此对青少年的辅导工作很感兴趣，也希望通过自身经历鼓励和影响他们。”

佘智雄为几个社区和家庭服务中心服务了14年，包括RCS的四年，工作对象以青少年为主。

多年来，他辅导了不少青少年，有一些受他影响，也决定成为社工。其中一个已是社工，另两个念完工艺教育学院和理工学院后，如今在新跃社科大学念社工课程。

“我的工作很有意义，可以改变青少年的想法，也改善他们跟家人的关系。”

育有两个年幼儿子的佘智雄笑说，他觉得年纪大了，就移交辅导青少年的项目给年轻下属，自己转而负责婚姻和育儿辅导。

RCS是生命泉教会于2007年设立的非牟利机构，旨在为教会附近的东北部贫困和弱势社群提供援助。近期，RCS的社会贡献获发展商联实集团（Lendlease）的肯定，颁予2万元的“亚洲社区拨款”基金。

佘智雄说，基金将投入去年设立的“幸福妈妈”互助小组，希望一年内为15名弱势妈妈提供实际援助，包括建立雇佣技能和强化支援系统，进而增加她们的自信心。

今年6月，RCS将通过“家庭电影日”为常年经费筹款，有意捐款者可到giving.sg，输入“RCS Family Movie Day”即可。