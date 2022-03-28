台老千诈狮城客 藏匿垦丁爆行踪

将触角伸至我国的台湾犯罪团伙运作方式俨如企业，以劳力士、佣金等奖励制度鼓动手下行骗，却因疫情期间仍租住垦丁民宿而事机败露，遭当局一网打尽。

除了新加坡，犯罪团伙也把“魔爪”伸至居住在全球的中国人。2020年4月，我国警方接获一名居住在本地的中国男子的通报，指他在一起假公安诈骗案中损失11万3000元。

警方追踪诈骗电话的IP地址，发现来自于台湾垦丁，因此联系台湾当局。台湾刑事警察局国际刑警科第二队队长苏立琮告诉《海峡时报》，在热门旅游景点追踪犯罪团伙不容易，直到4月5日当局因疫情严峻，发布通告要求民众不要前往11处景点，调查才出现转机。

当中，造访垦丁的人数骤减，但有一间民宿却还是客满，台湾调查官埋伏监视两天，于8日搜查及逮捕20人，包括犯罪团伙首脑刘姓男子（45岁）。

台湾警方接着在对方以500元一晚包下的该民宿中，起获2万元现金、价值14万元的车辆、数十台手机以及诈骗手册。

苏立琮透露，刘姓男子透过主管管理手下，并以“只要努力，就能买下劳力士手表”来“督促”他们行骗，表现出色的骗子可在赚取每月底薪4万台币（1894余新元）之余，抽取高达10%的诈骗佣金。

“对他来说，这是项投资，他在过去两年以铁腕手段管理集团，台中的一间呼叫中心开销200万台币（约9万4535新元），不过他一年内就很可能骗取100万人民币（约21万3305新元）。”

完整报道，请翻阅2022年3月28日的《新明日报》。