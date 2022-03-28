实体演出将获准复办 台主忧恢复歌台遭“键盘侠”攻击

实体歌台将获准复办，歌台台主目前仍在和有关当局商谈细节，包括具体的安全管理措施，但不免担心恢复歌台会被“键盘侠”攻击。

明天（3月29日）起，户外现场表演和街头表演可以恢复，不少国人翘首以盼的实体歌台也将在阔别两年多之后，重新回归。

丽星娱乐制作总监、台主陈志伟接受《新明日报》访问时说，他已向有关当局提交恢复实体歌台的相关询问，当局回复将在本周内给予答复。

他指出，从明天起，在宗教场所如庙宇的实体歌台已经可以恢复。不过，考虑到这些歌台一般仅占25％，且场地容量十分有限，其余歌台则在第三方场地举办。他表示目前仍在等候当局答复有关恢复歌台的场地安全管理措施，希望能在安全的情况下恢复歌台。

不过他对于歌台重办也有顾虑，担心活动会成为网络键盘侠的攻击对象。

“因为热闹、有人群，有些人就觉得说，这样是不是会把疫情严重化呢？不过我觉得，只要我们的做法符合官方的安全管理措施，只要我们不要去触犯，我觉得一切还是没问题的。”

他说，下来将与有关当局商谈安全管理措施，确保一切在管控范围。“其实第一场歌台随时都可以办，但我还是希望有一个更明确的安全管理措施，才会开始举办。”

歌台天后刘玲玲接受《新明日报》访问时表示期待实体舞台恢复，“我最怀念的还是舞台上的热忱，那种温暖、喜悦和开心，是任何东西都不能取代的”。

不过她也说，目前一切仍是未知数。由于疫情几乎每天都可能发生变化，因此只能静观其变，以不变应万变。

“千变王子”皓皓也告诉《新明日报》，以往现在这个时期已经接到农历七月歌台的邀约，但这两年都比较安静。针对实体歌台开放，他也表示目前仍不明朗，日前更通过社交媒体表示：“等待、期待、稍待。”

完整报道，请翻阅2022年3月28日的《新明日报》。