《联合早报》预算案论坛【精华版】

如果外籍劳工政策管得太松，企业就没有提升的动力，低薪员工的薪金也难获得提升。

财政部长黄循财3月28日在首都剧院（Capitol Theatre）举行的《联合早报》预算案论坛发表上述看法。

这是《联合早报》第七年主办预算案论坛，也是黄循财首次以财长身份，担任对话会主宾。

中小企业的员工短缺问题是本届对话会交流备受关注的议题之一。数位商界代表就政府在2022年财政预算案宣布的人力政策措施向黄循财和贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲发问。

黄循财对中小型企业的顾虑表示理解，但他指出因为政府收紧外籍劳工政策，本地低薪员工的收入过去十年得以逐步提高。若外籍劳工政策放宽，低薪群体将受到最大影响。

他说：“我们在这方面一直以来都很小心地调整我们的外籍员工政策，目的就是要减少企业对外籍员工的依赖。我们的这个做法其实已经是有效的。过去的十年我们已经逐步提高低收入员工的薪金，我们的收入差距缩小了。”

黄循财认为，只要新加坡经济继续繁荣发展，劳动力市场继续紧缩就难以避免。较可持续的应对方法是帮企业转型重组业务。

参与对话会的商界代表包括新加坡中华总商会会长高泉庆、新加坡工商联合总会主席林明彦、中小企业商会会长王腾忆，以及大华银行集团首席经济师全德健。

论坛讨论内容包括：政府涨税对外国投资者和本地商家释放的信号、中小企业的员工短缺问题、财富税的征收效益、中小型企业援助、以及如何抓住绿色经济机遇。

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