白皮书25行动计划提升妇女地位 21岁至35岁女性日后可冻卵

新加坡女性发展白皮书内容涵盖五大方面，即职场平等、对看护者的支援、防止暴力与伤害、扶持女性的其他措施，以及观念上的转变。

我国首次出台女性发展白皮书，在未来10年通过25个行动计划提升女性地位，打造更公平与包容的社会。其中，21岁至35岁的女性日后能选择冻卵，为婚后受孕做准备。

新加坡女性发展白皮书昨天（3月28日）出炉，内容涵盖五大方面，即职场平等、对看护者的支援、防止暴力与伤害、扶持女性的其他措施，以及观念上的转变。

目前，我国仅允许有特定疾病的女性冻卵，例如患癌女性能在接受癌症治疗前这么做。从明年初起，21岁至35岁女性无论是否已婚都可冻卵，但只有合法夫妻能使用冷冻的卵子生育。

教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲接受媒体采访时说，政府鼓励人民尽早结婚生子，以增加自然受孕的机会。

然而，早前一系列全国对话反映出，一些女性担心年轻时没能找到合适的伴侣。“她们希望自己即使迟婚，还是有机会组织家庭，所以政府研究了不同方案后，建议让女性选择冷冻卵子。”

为帮助女性作出选择，孙雪玲说，她们须接受手术前辅导，了解冻卵手术的侵入性和局限，例如成功生育的概率低，以及高龄产妇面对的风险等。

冻卵年龄上限定在35岁，与捐赠卵子的一致，因为年过35岁女性的卵子品质会大幅度下降。使用冷冻卵子进行人工受孕的年龄则不设上限。

政府与民间组织前年9月至去年9月举办了160场全国对话，收集近6000名新加坡人对女性发展的看法，并把反馈整合成这份白皮书。适逢我国颁布妇女宪章60周年，政府也把去年定为“欢庆新加坡女性年”，回顾和颂扬本地女性的成就。

根据白皮书，一系列行动计划旨在促使我国迈向一个男女平等合作，并且都能自由和充分追求理想的社会。除了冻卵，其他计划包括让灵活工作安排成为职场常态，以及提高居家看护津贴。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明说，妇女宪章60周年提供了契机，让人们共同检视一些之前不那么急切要应对的课题，如职场平等和冻卵。

作为人民行动党妇女团主席的杨莉明说，面对冠病疫情，我国在思考如何以更强的姿态再出击时，也希望提高对女性课题的关注，而不只是着眼于经济挑战和社会流动性等。

共115页的白皮书也强调实现观念转变的必要。我国积极在职场、家庭与社会各方面扶持女性之余，下一轮女性发展的进程有赖于全体社会各尽其责，辨识和消除性别刻板印象。

政府将在未来10年，携手社区落实白皮书上列的25个集体行动计划，并会在2027年展开中期检讨。国会下周复会时，预计会针对白皮书进行辩论。

哈莉玛总统在面簿贴文说，政策与制度须因应女性面对的新挑战而演变，这些挑战包括人口老龄化和随之衍生的看护需求。

她说，白皮书列出的行动计划将解决这些优先事项。“从1961年的妇女宪章，到今天的白皮书，我们必须继续为所有新加坡女性提供机遇。”