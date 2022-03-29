俄乌紧张局势可能对全球供应链带来巨大冲击，进而导致经济停滞，同时出现严重通货膨胀的滞胀（stagflation）情况。政府正密切关注局势发展，会循序渐进帮助国人应对挑战。

财政部长黄循财昨天出席《联合早报》举办的财政预算案商业论坛时重申，如果俄乌局势恶化，造成物价高涨，政府必然会适时出手，帮助国人和企业渡过难关。

他透露，政府在研究能不能提早拨出一些款项来帮助国人和企业应对物价上涨，但他也提醒，俄乌局势仍不明朗，预算案推出的措施也需时间看到成效，呼吁国人先让新措施推行，而不是急于现在就寻求政府提供额外援助。

黄循财说：“我们还需要时间好好实施预算案措施，然后看这些措施产生的效果。所以我们会采取循序渐进的做法，一步一步应对这些挑战。接下来如果局势恶化，政府会提供更多措施和配套来帮助国人和企业。”

贸工部早前预测，我国经济今年可增长3％至5％。但俄罗斯和乌克兰以及中东地区的地缘政治紧张局势升级，和不可预测的气候状况，都可能导致能源价格上涨。

新加坡金融管理局和贸工部上周发布的数据显示，2月份整体通胀率从4％上升至4.3％，创下九年来最高水平。

昨天在对话会上，黄循财表示，我国与俄罗斯和乌克兰的贸易往来很少，但俄乌危机可能影响全球供应链如粮食、能源和其他领域。这对我国带来经济下行，通胀及失业率却同时上升的滞胀风险。

他透露，在准备今年预算案时，政府已考量俄乌局势等各种可产生的问题。

黄循财说：“我们在预算案中推出许多计划，帮助国人减轻生活费问题。我们也有措施帮助企业，尤其是中小企业，包括小商家复苏津贴。”

“可是这些措施刚宣布不久，钱都还没发出，就有人说钱不够了。”

他也强调，政府须确保未来的财政可持续，才有能力继续帮助国人和企业，特别是年长者、低收入家庭和中小企业。政府也须通过公平和包容的方式来增加政府收入，让收入较高的国人付更多的税，收入较低的国人少付税却获得更多援助。他说：“这是加强社会契约的一个方式。而如果有了更强的社会契约，我们有信心可以面对所有挑战。”

除了探讨俄乌危机可能带来冲击，黄循财也和与会者广泛讨论今年预算案的税务调整、外来员工政策、中小企业的可持续发展以及数码化转型等课题。

这是《联合早报》第七年主办财政预算案商业论坛，黄循财首次以财政部长的身份，担任对话会的主宾。