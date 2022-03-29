我国今起放宽防疫措施 李总理吁民众继续履行个人责任

新加坡今起放宽防疫安全管理措施，李显龙总理呼吁民众继续履行个人责任，监督自己的健康。

他昨晚在个人面簿发文说：“我相信很多人都期待我国冠病措施明起放宽。我们将能有更大组的聚会、再次欣赏现场演出，以及在办公室与更多同事见面。人们在户外可选择不戴口罩，虽然我们仍非常鼓励戴口罩。”

我国也将从周五（4月1日）起，欢迎所有已完成疫苗接种的旅客入境，无须隔离或搭乘疫苗接种者旅游通道（VTL）航班。

总理说，我国能够迈出这重要的一步，是因为人们在整个疫情期间保持团结，尽自己的一分力，包括接种疫苗、遵守安全管理措施、相互扶持，以及保护我国的医疗系统。

新增病例4925起

他说：“在继续展望前方机遇和挑战的同时，也让我们对我国在冠病旅程中能够走到这一步，心存感激。请继续履行个人责任，监督自己的健康。”

我国昨天新增4925病例，比前天多77起。因冠病住院的病患也微增23人至717人。

情况严重的病患也从前天的108人略增至117人。其中92人需要输氧，比前天多六人。在加护病房接受治疗的病患则有25人。

按年龄层来看，需输氧的病患中，87人的年龄在60岁及以上，另五人介于40岁至59岁。入住加护病房的病患则有18人在60岁及以上、六人介于40岁至59岁，一人介于20岁至39岁。

每周病例传播率连续第四天下滑，至0.73，是连续27天低于1，意味着社区病例增幅趋缓。

新增病例当中，4813起是本土病例，其余112是输入病例。本土病例中，通过抗原快速检测（ART）确诊的有4019起，核酸检测（PCR）呈阳的有794起。

昨天再通报四人因冠病并发症逝世，累计死亡病例增至1254起。过去一天有8779人出院或完成隔离。

过去28天确诊的34万8112起病例中，99.7％无症状或只出现轻微症状，需要输氧和进入加护病房的分别占0.3％和0.03％，病逝者占0.05％。

截至昨天中午，本地确诊病例累计107万6930起。