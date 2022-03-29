签署加入《阿耳忒弥斯协定》 我国与世界各国合作发展太空行业

贸工部长颜金勇昨天在美国国家航空航天局副局长梅尔罗伊等官员见证下，在华盛顿签署文件加入《阿耳忒弥斯协定》。他表示，新加坡希望通过加入《阿耳忒弥斯协定》，与美国以及其他签署国交流、合作开发太空行业，带动其他相关行业的蓬勃发展。

随着我国进一步推动本地太空业的发展，新加坡加入美国等发起的《阿耳忒弥斯协定》（Artemis Acord），与世界各国合作以和平、安全、负责任与可持续方式发展太空行业。

随同李显龙总理访美的贸工部长颜金勇，昨天（3月28日）在美国国家航空航天局副局长梅尔罗伊（Pam Melroy）等官员的见证下，在华盛顿签署文件加入这项协定。

颜金勇在签约仪式后受访时说：“新加坡非常支持这份很重要的协定，通过这份协定，能够鼓励各国合作，以和平、安全而且负责任，可持续的方式发展太空行业。”

颜金勇介绍，新加坡的太空行业还在萌芽中，但是太空行业对其他经济领域，例如航空业、物流业都会起到带动作用。新加坡希望通过加入《阿耳忒弥斯协定》，与美国以及其他签署国交流、合作开发太空行业，带动其他相关行业的蓬勃发展。

《阿耳忒弥斯协定》根植于1967年生效的联合国《外空条约》（Outer Space Treaty）。该协定旨于促进和平、可持续利用太空，以造福全人类，对民用参与者的太空探索、科研和商业开发等一切活动制定关键指导原则。

协定下的一切活动都须遵循《外空条约》，只能以和平利用为目的。所有签约国承诺透明地传播太空政策和计划，公开分享科研数据，维护有历史价值的太空遗产，并以符合《外空条约》的方式汲取和利用太空资源。

签约国也承诺预防在太空造成有害干扰，例如，签约国必须致力于有计划地减少轨道碎片，在太空任务结束后，安全、及时且有效地对飞行器进行钝化和处理。

美国国家航空航天局在2020年发起这份协定，最初的八个发起与签约国还包括澳大利亚、加拿大、意大利、日本、卢森堡、阿拉伯联合酋长国和英国。巴林、巴西、以色列、墨西哥、新西兰、波兰、韩国、罗马尼亚、乌克兰随后加入协定。新加坡是第18个签约国。

2020年全球太空经济规模估值超过6076亿元

协定命名取自古希腊神话，阿耳忒弥斯是传说中的狩猎与月亮女神。

根据美国非牟利机构太空基金会的报告，2020年全球太空经济的规模连续第五年增长，总估值超过4470亿美元（6076亿新元）。

我国的太空事业近年也在加速发展，目前已有超过50家公司聘请超过1800名太空业专才。

今年2月，颜金勇在新加坡举行的第14届环球太空与科技大会开幕式上，宣布我国将三管齐下推动本地太空业的发展。这包括政府投资1亿5000万元展开太空研究与开发工作，新加坡太空科技与产业局向公众征集创新方案，政府也将与本地公司密切合作，将研究与技术转化为具备商业可行性的方案，培育一批具有国际竞争力的企业。

迄今为止，我国大学、以本地为基地的太空科技公司，以及新科电子等机构，已先后研发并发射了16颗人造卫星。